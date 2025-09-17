TJPE instala novas Varas Cíveis em Olinda e Paulista

Enquanto na Capital as Varas Cíveis recebem, em média, 50 processos por mês, Olinda chega a 116 e Paulista a 132.

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) instalou, na manhã desta quarta-feira (17), duas novas unidades judiciárias na Região Metropolitana do Recife: a 6ª Vara Cível da Comarca de Paulista e a 6ª Vara Cível da Comarca de Olinda. As solenidades, conduzidas pelo 1º vice-presidente do TJPE, desembargador Fausto de Castro Campos, reforçam, segundo o Tribunal, o compromisso da Corte em ampliar o acesso à Justiça, equilibrar a distribuição processual e garantir maior eficiência administrativa.

“Essas novas unidades representam o esforço do Judiciário pernambucano em modernizar sua estrutura, garantir maior celeridade nos processos e oferecer uma Justiça mais próxima e eficiente à população”, afirmou Fausto Campos durante os eventos que reuniram magistrados, servidores, representantes da advocacia e autoridades locais.

A primeira cerimônia ocorreu em Paulista, às 10h, com a instalação da 6ª Vara Cível da Comarca, criada a partir da transformação da 25ª Vara Cível – Seção B da Capital, conforme Resolução TJPE nº 572/2025. O juiz Marcelo Marques Cabral foi designado para responder cumulativamente pela unidade.

O diretor do Foro de Paulista, juiz Rafael Sampaio Leite, destacou a relevância da medida. “Agora elevada à terceira entrância, a Comarca de Paulista poderá oferecer uma melhor prestação jurisdicional aos cidadãos, considerando o crescimento institucional e urbanístico pelo qual passou”, afirmou. Já o juiz Marcelo Cabral reforçou que a instalação beneficiará tanto a população quanto os profissionais da Justiça. “Será um espaço que promove maior agilidade no julgamento dos feitos, favorecendo magistrados, servidores, defensores e promotores”, disse.

Em Olinda, a instalação da 6ª Vara Cível ocorreu às 11h30. A unidade resulta da transformação da 16ª Vara Cível – Seção A da Capital e terá como responsável cumulativa a juíza Raquel Barofaldi Bueno. Para a diretora do Fórum de Olinda, juíza Celina Gomes de Moraes, a criação representa um avanço histórico. “Era um desejo antigo, e hoje se concretiza. Todos nós de Olinda estamos de parabéns, assim como o Tribunal”, declarou.

A juíza Raquel Barofaldi reforçou a importância do reforço estrutural: “A Comarca já é bastante grande em termos de população. Será um ganho significativo para a população olindense e para a advocacia. Vamos trabalhar arduamente, como já fazemos todos aqui”.

De acordo com o assessor especial da Presidência do TJPE, juiz Gleidson Lima, a medida atende a critérios técnicos e orçamentários. “Enquanto na Capital as Varas Cíveis recebem, em média, 50 processos por mês, Olinda chega a 116 e Paulista a 132. Equalizar sem incrementar custos é o caminho. É uma gestão baseada em dados e continuidade, que busca fortalecer a terceira entrância e atrair mais juízes para a região”, explicou.



