inDrive traz ao Recife opções de empréstimos para motoristas parceiros

Além da capital pernambucana, o serviço já está disponível em mais 90 localidades brasileiras, visando para ampliar a inclusão financeira no país

Chega ao Recife o inDrive.Money, desenvolvido por uma das principais plataformas globais de mobilidade e serviços urbanos, a inDrive. Com um método intuitivo e inovador, a marca traz aos motoristas parceiros da capital pernambucana a opção de realizar empréstimos de até R$3.000, dentro do próprio aplicativo da inDrive.

O lançamento visa amenizar os custos elevados com combustível, manutenção e IPVA que os profissionais enfrentam no dia a dia das ruas. A demanda cresce à medida que o número de motoristas de aplicativo aumenta, com um aglomerado de mais de 2,2 milhões de pessoas no país, segundo dados de 2025 do Centro Brasileiro de Análise e Planejamento (Cebrap).

“Na inDrive, nossa missão é empoderar as pessoas com escolhas justas”, ressalta Alexander Kurchin, Head de Growth da empresa, que continua: “ao lançar o inDrive.Money no Brasil, apoiados por nossa experiência no México, Colômbia e Peru, estamos oferecendo uma ferramenta financeira comprovada que fortalece o sustento diário e a independência econômica dos motoristas parceiros que dependem da renda da plataforma".

Através do próprio aplicativo da inDrive, os motoristas parceiros têm acesso a empréstimos com valores entre R$500 e R$3.000, sem a exigência de um histórico de crédito. Todo o processo é gerido pela EmpreX, uma fintech parceira da inDrive, permitindo uma quitação sem compromissos diários fixos, com depósitos automáticos no valor de 10% a 14% cada corrida.

“O inDrive.Money vai além da inclusão financeira: trata-se de oferecer acesso ao produto certo no momento certo. A chegada da iniciativa ao Brasil reforça nosso propósito de combater as injustiças e ampliar a liberdade de escolha dos motoristas parceiros, com uma alternativa financeiramente mais vantajosa. Diferentemente de soluções de crédito no mercado, nosso modelo opera com empréstimos com juros reduzidos, representando um diferencial importante no atual cenário da mobilidade do país", reforça Stefano Mazzaferro, Country Manager da inDrive no Brasil.



Com a chegada do inDrive.Money ao Recife, os motoristas parceiros passam a contar com uma alternativa de crédito mais alinhada às suas rotinas. O objetivo da inDrive é expandir o produto para todas as cidades onde a plataforma atua no Brasil, servindo como solução para os que dependem da mobilidade urbana para garantir sua renda. Saiba mais em https://indrive.com/pt-br.

Sobre a inDrive

A inDrive é uma plataforma global de mobilidade e serviços urbanos. Seu aplicativo foi baixado mais de 360 milhões de vezes até hoje e foi o segundo de mobilidade com mais downloads pelo terceiro ano consecutivo. Além da intermediação de transporte individual de passageiros por aplicativo, a inDrive oferece uma lista crescente de serviços urbanos, incluindo intermediação de transporte individual de passageiros intermunicipal e de entregas.

No Brasil, a inDrive tem operações em mais de 200 cidades, nos 27 estados e no Distrito Federal.

