Fechada há 10 anos, Igreja de São Pedro Mártir de Verona, em Olinda, será restaurada por R$ 1,2 milhão

Igreja de São Pedro Mártir de Verona, em Olinda (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

O Governo de Pernambuco autorizou a ordem de serviço para a restauração da Igreja de São Pedro Mártir de Verona, no bairro do Carmo, em Olinda. Fechado desde 2015, o templo passará por obras orçadas em R$ 1,2 milhão, executadas pela Fundarpe com recursos do Iphan, por meio do Novo PAC.

A intervenção prevê recuperação das fachadas, pisos, esquadrias e coberta, além da modernização elétrica, novo sistema de iluminação, implantação de equipamentos de prevenção contra incêndio e adequações de acessibilidade. Após a conclusão, a igreja poderá receber celebrações religiosas, eventos musicais e atividades comunitárias.

O anúncio fez parte de uma série de ações voltadas ao patrimônio histórico em Olinda.

“Nós estamos mais uma vez aqui em Olinda, trabalhando pela restauração do nosso patrimônio histórico e cultural. Quando olhamos para Olinda, vemos que é um patrimônio da humanidade e precisa ser cuidado com dignidade. Então, a partir desses investimentos, vamos devolver ao pernambucano, ao olindense, ao Brasil e ao mundo patrimônios que falam sobre a nossa cultura, a nossa história e a nossa religiosidade”, destacou a governadora Raquel Lyra.

Antes da assinatura, a gestora vistoriou as obras do Museu de Arte Contemporânea de Pernambuco (MAC-PE), que recebe R$ 3,8 milhões para serviços de conservação, restauro e implantação de sistemas modernos de segurança, climatização e acessibilidade. Fundado em 1966, o MAC-PE reúne mais de quatro mil obras, entre elas trabalhos de Portinari, Cícero Dias, Di Cavalcanti e Francisco Brennand.

Também foram vistoriadas as intervenções no Mosteiro de São Bento. Duas frentes de trabalho estão em andamento, sendo uma de consolidação estrutural e geotecnia, com investimento de R$ 1,08 milhão, e outra de restauração dos bens integrados, orçada em R$ 14,2 milhões. A reabertura do espaço para celebrações está prevista para junho de 2026.

A Igreja de São Pedro Mártir de Verona tem origem em uma irmandade instituída em 1711, e a atual construção data da segunda metade do século XVIII.

“Temos grandes parcerias com a Fundarpe, ligada ao Governo do Estado, o que reforça o compromisso da gestão estadual na preservação do patrimônio e da cultura. O Governo Federal, por meio do Iphan, também demonstra compromisso com a preservação cultural, com os importantes recursos destinados para preservação”, ressaltou o o superintendente do Iphan em Pernambuco, Fred Brennand.

