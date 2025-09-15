Diagnóstico precoce pode salvar crianças do retinoblastima, alerta FAV

O retinoblastoma, um câncer ocular raro, apresenta uma taxa de cura de até 90% quando diagnosticado precocemente, segundo o Ministério da Saúde

Sede da Fundação Altino Ventura no Recife (DIVULGAÇÃO/FAV)

No dia 18 de setembro, na próxima quinta-feira, é celebrado o Dia Nacional de Conscientização do Retinoblastoma, câncer ocular raro que afeta, principalmente, crianças de até 5 anos.

A Fundação Altino Ventura (FAV) reforça a importância da informação e do diagnóstico precoce para garantir altas taxas de cura e preservar a visão dos pequenos pacientes.

O retinoblastoma tem como sinais mais comuns o reflexo branco na pupila (leucocoria), muitas vezes percebido em fotos com flash, e o estrabismo. Em estágios mais avançados, pode causar dor ocular, vermelhidão e até perda visual.

Segundo o Ministério da Saúde, é o tumor ocular mais comum em crianças, representando cerca de 3% dos cânceres infantis, chegando a uma média de 400 a 600 novos casos por ano.

Segundo a médica oftalmologista Bruna Borba, coordenadora do Departamento de Oftalmopediatria da FAV, quando o retinoblastoma é identificado precocemente, o tratamento pode ser muito eficaz, permitindo que a criança tenha uma vida saudável e visão preservada.

"É um câncer com altos índices de cura, chegando até 90%, caso detectado em estágios iniciais. Mas se detectado tardiamente torna-se menos favorável, quando a doença se espalha para além do olho", explica.

“O teste do reflexo vermelho é fundamental para o diagnóstico precoce e deve ser realizado nas primeiras 72 horas de vida, sendo repetido pelo pediatra três vezes ao ano até os 3 anos”, explica a coordenadora e alerta:

“Além disso, é importante que a criança passe por uma consulta com oftalmologista pediátrico entre 6 meses e 1 ano, e outra entre 3 e 5 anos. O retinoblastoma é mais comum em crianças de 0 a 5 anos, com maior incidência por volta dos 2 anos".

Ela também destaca os sinais de alerta que os pais devem observar, como a leucocoria, um reflexo esbranquiçado nos olhos da criança ao tirar fotos com flash.

“De Olho nos Olhinhos”

No dia 20 de setembro, a Fundação Altino Ventura será palco da campanha nacional “De Olho nos Olhinhos”, promovida pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia (CBO).

A ação visa conscientizar pais, familiares e profissionais de saúde sobre a importância do teste do reflexo vermelho, exame simples e rápido capaz de detectar alterações oculares graves ainda nos primeiros meses de vida.

Durante a iniciativa, serão realizadas atividades educativas e atendimento especializado para reforçar que a prevenção e o diagnóstico precoce são fundamentais na preservação da visão das crianças.

Serviço

A FAV realiza atendimento oftalmológico especializado, com foco no diagnóstico e tratamento de doenças oculares complexas, como o retinoblastoma.

A instituição também desenvolve ações educativas para conscientizar famílias e profissionais de saúde sobre a importância do rastreamento precoce.

“A conscientização salva vidas. Pais e responsáveis devem estar atentos a sinais como o reflexo branco na pupila e procurar imediatamente atendimento médico. Quanto mais cedo o diagnóstico, maiores as chances de cura e de preservação da visão”, ressalta a Dra. Liana Ventura, Presidente da Fundação Altino Ventura.

