Folia ocupa Sítio Histórico de Olinda no Dia Nacional do Frevo

Orquestra Henrique Dias foi uma das atrações principais do Festival Mimo neste domingo (14) (Foto: Marina Torres/DP Foto)

Olinda celebrou o Dia Nacional do Frevo, neste domingo (14), com uma programação especial do Festival Mimo que levou multidões às ruas do Sítio Histórico. O evento reuniu música, dança e diversas manifestações culturais.

O ponto alto foi a apresentação da Orquestra Henrique Dias. Sob o céu da tarde na Praça do Carmo, o grupo, fundado em 1954, executou arranjos instrumentais raros e homenageou o legado de Lídio Macacão, compositor histórico do Clube Vassourinhas.

Para garantir a segurança e o conforto do público, a Prefeitura de Olinda montou um amplo esquema operacional. O trânsito teve bloqueios estratégicos, com opções de estacionamento alternativo, enquanto a Guarda Municipal e a Polícia Militar reforçaram o patrulhamento.



