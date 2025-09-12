Bovinos abandonados em caminhão quebrado na BR-232 são resgatados pela PRF

O proprietário dos animais foi identificado e autuado pelo crime de maus-tratos

Onze bois e vacas foram resgatados e levados para Centro de Controle Anima, de Garanhuns (DIVULGAÇÃO/PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) resgatou, na última quinta-feira (11), onze bois e vacas que estavam há mais de um dia em um caminhão boiadeiro quebrado às margens da BR 423, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco. O proprietário dos animais foi identificado e autuado pelo crime de maus-tratos.

Policiais receberam uma denúncia de que havia um caminhão com gado quebrado no acostamento da rodovia desde a quarta-feira (10). Ao constatar a irregularidade, a equipe acionou a Secretaria Municipal de Defesa Animal e a de Saúde.

Segundo a PRF, os animais foram encaminhados para o Centro de Controle Ambiental, em Garanhuns, onde receberam água, alimento e cuidados.

O motorista do caminhão não foi localizado. Apenas o proprietário esteve no local e foi autuado por maus-tratos, que prevê pena de três meses a um ano de detenção.

