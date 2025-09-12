Inmet: sobe para 24 o número de municípios de Pernambuco com risco de baixa umidade

Todos os municípios estão localizados no Sertão do estado e em risco de severidade de ‘Perigo Potencial’, quando a umidade relativa do ar está variando entre 30% a 20%

Baixa umidade ameaça municípios do Sertão, segundo o Inmet (REPRODUÇÃO/INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou seu portal nesta sexta-feira (12) e trouxe aviso de risco de baixa umidade para 24 municípios pernambucanos, quatro a mais que o alerta publicado no dia anterior.

Segundo o Inmet, todas as localidades estão localizadas no Sertão do estado e em risco de severidade de ‘Perigo Potencial’, quando a umidade relativa do ar está variando entre 30% a 20%.

Confira os municípios do Sertão que estão com risco de baixa umidade:

Afrânio

Araripina

Bodocó

Cabrobó

Cedro

Dormentes

Exu

Granito

Ipubi

Lagoa Grande

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante

