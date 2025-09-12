Inmet: sobe para 24 o número de municípios de Pernambuco com risco de baixa umidade
Todos os municípios estão localizados no Sertão do estado e em risco de severidade de ‘Perigo Potencial’, quando a umidade relativa do ar está variando entre 30% a 20%
Publicado: 12/09/2025 às 11:16
Baixa umidade ameaça municípios do Sertão, segundo o Inmet (REPRODUÇÃO/INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) atualizou seu portal nesta sexta-feira (12) e trouxe aviso de risco de baixa umidade para 24 municípios pernambucanos, quatro a mais que o alerta publicado no dia anterior.
Segundo o Inmet, todas as localidades estão localizadas no Sertão do estado e em risco de severidade de ‘Perigo Potencial’, quando a umidade relativa do ar está variando entre 30% a 20%.
Confira os municípios do Sertão que estão com risco de baixa umidade:
Afrânio
Araripina
Bodocó
Cabrobó
Cedro
Dormentes
Exu
Granito
Ipubi
Lagoa Grande
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serrita
Terra Nova
Trindade
Verdejante