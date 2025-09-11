IMIP promove ação no Bairro do Recife para conscientizar sobre doação de órgãos

Entre as principais atrações da ação está a "Árvore da Vida", uma instalação simbólica e interativa que convida os visitantes a refletirem sobre o impacto da decisão de doar

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP) promove, neste domingo (14), uma grande mobilização em apoio ao Setembro Verde, campanha nacional de incentivo à doação de órgãos. Com o tema “Doe vida. Espalhe Esperança.”, a iniciativa será realizada na Avenida Rio Branco, no Bairro do Recife, das 9h às 17h, e busca sensibilizar a população sobre a importância de declarar à família o desejo de ser doador.

Entre as principais atrações da ação está a “Árvore da Vida”, uma instalação simbólica e interativa que convida os visitantes a refletirem sobre o impacto da decisão de doar. A proposta é provocar emoção e inspirar escolhas que podem salvar vidas. Além disso, o público poderá participar de jogos educativos voltados para todas as idades, em um ambiente que alia informação e ludicidade.

O evento também terá espaço para cuidados básicos de saúde, com serviços de aferição de pressão arterial e testes de glicose gratuitos, aproximando o IMIP da comunidade e reforçando seu papel como referência em atendimento humanizado.

De acordo com o Instituto, a conversa com familiares sobre a vontade de ser doador é fundamental, já que, em muitos casos, é a família quem autoriza a doação. Só em 2025, o complexo hospitalar já realizou quase 300 transplantes, entre procedimentos renais (adulto e pediátrico), hepáticos, cardíacos, de córneas e de medula óssea.