Clima: baixa umidade se agrava em quatro municípios de Pernambuco, diz o Inmet

Quatro municípios estão com risco de ‘Perigo’ e outros 16 estão no nível de ‘Perigo Potencial’; todos são do Sertão do estado

Petrolina é uma das quatro cidades do Sertão com maior risco de baixa umidade (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE PETROLINA)

Quatro municípios pernambucanos do Sertão atingiram o nível de ‘Perigo’ quanto à baixa umidade, segundo o alerta publicado na manhã desta quinta-feira (11) no portal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A classificação ‘Perigo’ do Inmet prevê a umidade relativa do ar variando entre 20% a 12%, aumentando os riscos de incêndio florestais e à saúde, como ressecamento de pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Outros 16 municípios, também no Sertão do estado, estão com o grau de severidade em um nível de ‘Perigo Potencial’, com a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%.

Confira os municípios pernambucanos inclusos no alerta do Inmet:

‘Perigo’

Afrânio

Dormentes

Petrolina

Santa Filomena

‘Perigo Potencial’

Araripina

Bodocó

Cabrobó

Cedro

Granito

Ipubi

Lagoa Grande

Moreilândia

Orobó

Ouricuri

Santa Cruz

Santa Maria da Boa Vista

Serrita

Terra Nova

Trindade

Verdejante