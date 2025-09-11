° / °
Vida Urbana
Clima: baixa umidade se agrava em quatro municípios de Pernambuco, diz o Inmet

Quatro municípios estão com risco de ‘Perigo’ e outros 16 estão no nível de ‘Perigo Potencial’; todos são do Sertão do estado

Diario de Pernambuco

Publicado: 11/09/2025 às 12:20

Petrolina é uma das quatro cidades do Sertão com maior risco de baixa umidade/DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE PETROLINA

Quatro municípios pernambucanos do Sertão atingiram o nível de ‘Perigo’ quanto à baixa umidade, segundo o alerta publicado na manhã desta quinta-feira (11) no portal do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

A classificação ‘Perigo’ do Inmet prevê a umidade relativa do ar variando entre 20% a 12%, aumentando os riscos de incêndio florestais e à saúde, como ressecamento de pele, desconforto nos olhos, boca e nariz.

Outros 16 municípios, também no Sertão do estado, estão com o grau de severidade em um nível de ‘Perigo Potencial’, com a umidade relativa do ar variando entre 30% e 20%.

Confira os municípios pernambucanos inclusos no alerta do Inmet:

‘Perigo’
Afrânio
Dormentes
Petrolina
Santa Filomena

‘Perigo Potencial’
Araripina
Bodocó
Cabrobó
Cedro
Granito
Ipubi
Lagoa Grande
Moreilândia
Orobó
Ouricuri
Santa Cruz
Santa Maria da Boa Vista
Serrita
Terra Nova
Trindade
Verdejante

