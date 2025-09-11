SESI-PE abre inscrições para 690 bolsas gratuitas de ensino médio em 2026

As vagas estão distribuídas em 12 unidades do SESI no estado, abrangendo diversas regiões

Sesi abriu vagas para cursos gratuitos (Arquivo )

O SESI-PE vai abrir, de 15 a 18 de setembro, as inscrições para o processo seletivo que oferece 690 bolsas de estudo integrais para o Novo Ensino Médio ou o Projeto Inova Médio, com ingresso em 2026. A oportunidade é destinada a estudantes com, no máximo, 17 anos completos até 31 de dezembro de 2026. As inscrições são gratuitas e devem ser realizadas exclusivamente pelo site oficial da instituição, onde também está disponível o edital completo.

As provas serão aplicadas no dia 19 de outubro de 2025 e terão como base os conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática. Podem participar estudantes que estejam cursando ou já tenham concluído o 9º ano do Ensino Fundamental. Segundo o SESI-PE, os aprovados poderão escolher entre diferentes itinerários formativos: Aprofundamento, Ensino Médio Integrado e Inova Médio.

Para quem optar pelo itinerário de Formação Técnica e Profissional, haverá parceria com o SENAI-PE, possibilitando acesso a cursos como Eletromecânica, Desenvolvimento de Sistemas, Automação Industrial, Eletrotécnica, Logística e Informática para Internet. No Projeto Inova Médio, metade das vagas será reservada para mulheres, visando ampliar a representatividade feminina em áreas técnicas.

Parte das bolsas também será destinada a dependentes de trabalhadores da indústria ou de Microempreendedores Individuais (MEIs) enquadrados na categoria industrial e instalados em Pernambuco. Nesses casos, será necessário apresentar documentação comprobatória, conforme previsto no edital.

As vagas estão distribuídas em 12 unidades do SESI no estado, abrangendo diversas regiões.

Confira a quantidade por localidade:

Araripina – 40 vagas

Belo Jardim – 30 vagas

Cabo – 80 vagas

Camaragibe – 30 vagas

Caruaru – 45 vagas

Escada – 35 vagas

Goiana – 90 vagas

Ibura – 45 vagas

Moreno – 80 vagas

Paulista – 40 vagas

Petrolina – 90 vagas

Vasco da Gama (Recife) – 85 vagas