Pernambuco amplia vagas de estágio para 26,5 mil e reajusta bolsas para estudantes

Programa Simbora Estagiar amplia de 2,3 mil para 26,5 mil o número de vagas de estágio na administração pública estadual

Lançamento do Programa Simbora Estagiar, no Recife (Foto: Hesíodo Góes/Secom)

O governo de Pernambuco anunciou a ampliação do número de vagas de estágio na administração pública estadual, que passará de 2,3 mil para 26,5 mil. Também foi definido o reajuste no valor das bolsas: no nível superior, o valor sobe de R$ 606 para R$ 900 (alta de 48,51%), e no ensino médio e técnico, de R$ 430 para R$ 600 (39,53%).

O programa Simbora Estagiar foi apresentado pela governadora Raquel Lyra nesta segunda-feira (8), durante evento no Recife. Segundo o governo, a iniciativa pretende aumentar a oferta de oportunidades para estudantes do ensino médio, técnico e superior em órgãos estaduais.

“Nós lançamos hoje o programa Bora Estagiar, uma política pública para a formação de jovens em Pernambuco. Por meio dessa iniciativa, chegaremos a mais de 26 mil estagiários, do ensino médio e superior, que vão trabalhar com a gente. Este é o maior programa de estágio da história do nosso Estado, e suponho que seja também o maior do Brasil. Isso foi pensado para que a gente possa melhorar o nosso trabalho, garantir mais eficiência e oxigenar o nosso time”, afirmou a governadora Raquel Lyra.

Premiação

Durante a cerimônia, também ocorreu a entrega de prêmios do VII Concurso de Dissertação para Estagiários, promovido pela Secretaria de Administração. O tema da edição foi “Presença digital e o fenômeno do cancelamento: o perigo dos julgamentos online”.

Na categoria ensino superior, a vencedora foi Bárbara Karine Themóteo do Nascimento, estagiária da Secretaria de Educação. O segundo e terceiro lugares ficaram com Bianca Amorim (Secretaria de Mobilidade e Infraestrutura) e Matheus Pereira (Secretaria de Administração), respectivamente.

No ensino médio, o primeiro lugar foi conquistado por Kaik Douglas Souza Silva, da Secretaria da Fazenda. O segundo e terceiro lugares foram para Gabriele Queiroz (Secretaria de Defesa Social) e Heitor Melo (Secretaria de Administração).

Os vencedores receberam como prêmio um notebook (1º lugar), um tablet (2º lugar) e um smartphone (3º lugar). Orientadores e coordenadores dos estudantes premiados também foram contemplados com vales da Companhia Editora de Pernambuco (CEPE).