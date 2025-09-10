Tribunal de Justiça de Pernambuco alerta para golpe dado em nome de magistrados

Segundo o TJPE, está circulando um documento falso, apresentado como "requisição de pagamento" emitida pela Justiça Federal em Pernambuco com nome de magistrados do Estado

O Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) alerta para um golpe que está sendo dado usando nome de magistrados. Segundo o TJPE, está circulando um documento falso, apresentado como "requisição de pagamento" emitida pela Justiça Federal em Pernambuco com nome de magistrados do Estado.

“O material está sendo utilizado por golpistas para tentar enganar a população”, afirmou o TJPE, em nota divulgada na terça (9).

Ainda segundo o tribunal, o documento em questão não foi produzido por nenhum órgão da Justiça e contém informações fraudulentas, inclusive nomes de pessoas e valores de supostos créditos a receber. “Trata-se de uma tentativa de golpe”, ressalta.

“Reforçamos que o Poder Judiciário não envia ofícios ou requisições de pagamento por e-mail, aplicativos de mensagem ou outros meios informais. Todos os atos judiciais oficiais podem ser consultados diretamente pelos sistemas eletrônicos de cada tribunal ou pelos canais oficiais de atendimento”, acrescentou o Tribunal.