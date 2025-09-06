Corpo de adolescente de 16 anos é encontrado em canavial, em Jaboatão dos Guararapes
De acordo com a Polícia Civil, corpo da jovem apresentava ferimentos por armas de fogo
Publicado: 06/09/2025 às 14:57
Fachada do IML (Rafael Vieira/DP Foto)
O corpo de uma adolescente de 16 anos foi localizado neste sábado (6) em um canavial, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife. De acordo com a Polícia Civil, a jovem apresentava ferimentos por armas de fogo.
Relatos preliminares dão conta de que a jovem teve a casa, no Lote 56, invadida por cerca de cinco homens, que chegaram em um carro. Ela teria sido arrastada para fora do imóvel e executada com diversos disparos.
A ocorrência foi registrada como homicídio consumado. Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstâncias do crime e identificar a autoria do crime.