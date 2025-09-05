Homem é preso no Sertão após criticar PM de Pernambuco em rede social

Segundo boletim de ocorrência, homem cometeu injúria por ter generalizado todos os militares de Arcoverde. O Núcleo de Inteligência do Sertão (NIS) foi responsável por identificar o internauta

Policiais levaram homem para a Delegacia de Arcoverde. (Foto: Reprodução/Google Street View)

Um homem de 25 anos foi preso em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, após fazer um comentário criticando a Polícia Militar (PM) em postagem nas redes sociais na quinta-feira (4).

"Aqui em Arcoverde tem mais policiais do crime doq bandido msm kkk (sic)”, escreveu Rafael de Alcântara Rocha na mensagem. Ele deve responder por injúria.

O comentário foi feito em uma postagem do Portal Panorama sobre a prisão de três policiais militares do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRV), na quarta-feira (3), por suspeita de cobrarem propina durante abordagens em Arcoverde, Buíque e outras cidades do Sertão.

Segundo boletim de ocorrência, ao qual o Diario de Pernambuco teve acesso, o Núcleo de Inteligência do Sertão (NIS) informou a uma equipe do 3º Batalhão de Polícia Militar (BPM) quem seria o autor do comentário em rede social. Rafael Alcântara foi abordado em frente a sua residência.

Conforme o boletim, o comentário dele "veio a generalizar acusação a todos os policiais desta cidade [Arcoverde], sejam militares, civis, bombeiros, penais, etc".

Rafael foi encaminhado à Delegacia da 156ª Circunscrição, em Arcoverde. O celular dele foi apreendido. O comentário foi excluído da publicação.

Segundo a Polícia Civil, o caso foi registrado como injúria. "O fato aconteceu por meio da internet. As investigações foram iniciadas e seguem até o esclarecimento do caso", diz a instituição em nota.

A Polícia Militar (PM) foi procurada, mas não respondeu até a publicação da reportagem.

