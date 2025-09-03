Estado convoca segunda turma para Curso de Formação do Corpo de Bombeiros Militar

Ao todo, estão sendo convocados 333 bombeiros (Foto: Miva Filho/Secom)

O Governo de Pernambuco convocou, nesta quarta-feira (3), a segunda turma do Curso de Formação e Habilitação de Praças (CFHP) do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE).

Foram chamados 333 candidatos aprovados, que devem se apresentar conforme orientações publicadas no site da organizadora do concurso, AOCP, incluindo informações sobre documentação e vestimenta.

O curso terá duração de sete meses, com aulas teóricas e práticas. Após a formação, os participantes atuarão em diferentes unidades do Estado.

A primeira turma do CFHPBM concluiu o curso em julho, com 280 bombeiros já em atividade na Região Metropolitana do Recife.

“Com o Juntos pela Segurança nós estamos revolucionando a segurança pública de Pernambuco, e a convocação de mais uma turma para o curso de formação do Corpo de Bombeiros é prova disso. Logo logo, após esse importante período de estudos, esses 333 homens e mulheres estarão nas ruas servindo a todo o Estado com compromisso, entrega e seriedade. É, assim, de mãos dadas com todos aqueles que acreditam na força do trabalho, que estamos fazendo Pernambuco voltar a ser o gigante que um dia já foi”, declarou a governadora Raquel Lyra.

“A convocação desta segunda turma é mais um passo importante para reforçar a segurança e a proteção da população pernambucana. Esses novos bombeiros vão ampliar nossa capacidade de resposta a ocorrências e emergências em todo o Estado, garantindo mais efetivo e mais presença do Corpo de Bombeiros nas ruas. Além disso, com a chegada de mais de 7 mil novos policiais até 2026, seguimos fortalecendo todas as forças de segurança do Estado”, declarou o secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho.

O governo prevê o ingresso de mais de 7 mil novos policiais até 2026.