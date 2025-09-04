° / °
Operação do MPPE contra crime organizado mira auditores-fiscais

Operação Jogo Duplo, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do MPPE, cumpriu seis mandados no Recife, nesta quinta (4)

Diario de Pernambuco

Publicado: 04/09/2025 às 12:55

Prédio do MPPE no Recife. (Foto: Divulgação/MPPE)

A segunda etapa da Operação Jogo Duplo foi deflagrada, nesta quinta-feira (4), com cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e de pessoas jurídicas do Recife.

O objetivo da operação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do MPPE, é desarticular grupo criminoso integrado por auditores da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ-PE).

Com apoio da própria SEFAZ e das polícias civil e militar, as investigações da GAECO encontraram evidências de que auditores-fiscais da Secretaria da Fazenda vêm atuando de modo a patrocinar interesses privados perante a administração pública.

Os suspeitos, que teriam usado empresas de consultoria tributária e outras para ocultar a origem dos valores adquiridos ilicitamente, podem responder por crimes contra a administração pública, como corrupção, concussão e advocacia administrativa, bem como organização criminosa e lavagem de dinheiro.

