Operação do MPPE contra crime organizado mira auditores-fiscais

Operação Jogo Duplo, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do MPPE, cumpriu seis mandados no Recife, nesta quinta (4)

Prédio do MPPE no Recife. (Foto: Divulgação/MPPE)

A segunda etapa da Operação Jogo Duplo foi deflagrada, nesta quinta-feira (4), com cumprimento de seis mandados de busca e apreensão em endereços residenciais e de pessoas jurídicas do Recife.

O objetivo da operação, conduzida pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO), do MPPE, é desarticular grupo criminoso integrado por auditores da Secretaria Estadual da Fazenda (SEFAZ-PE).

Com apoio da própria SEFAZ e das polícias civil e militar, as investigações da GAECO encontraram evidências de que auditores-fiscais da Secretaria da Fazenda vêm atuando de modo a patrocinar interesses privados perante a administração pública.

Os suspeitos, que teriam usado empresas de consultoria tributária e outras para ocultar a origem dos valores adquiridos ilicitamente, podem responder por crimes contra a administração pública, como corrupção, concussão e advocacia administrativa, bem como organização criminosa e lavagem de dinheiro.