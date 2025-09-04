Publicados editais de licitação para construção de seis novas delegacias em Pernambuco

Segundo o governo do estado, serão investidos quase R$ 11 milhões para construção de delegacias nos municípios de Moreno, Panelas, Araçoiaba, Exu, Iguaracy e Ibimirim

Secretaria de Defesa Social (SDS) fica em Santo Amaro, área central do Recife (DIVULGAÇÃO/SDS)

O Governo de Pernambuco anunciou, nesta quinta-feira (4), a publicação dos editais de licitação para contratação das empresas responsáveis pela construção de seis novas delegacias da Polícia Civil. As unidades estão previstas para serem construídas nos municípios de Moreno, Panelas, Araçoiaba, Exu, Iguaracy e Ibimirim, com investimento de quase R$ 11 milhões.

O secretário de Defesa Social, Alessandro Carvalho, destacou: “Estamos garantindo celeridade entre o anúncio e a abertura do processo de licitação para construção de novas sedes”.

Segundo ele, os novos prédios foram projetados dentro das especificidades da Polícia Civil do estado. “Os investimentos em Moreno, Panelas, Araçoiaba, Exu, Iguaracy e Ibimirim vão reforçar a estrutura da Polícia Civil em diferentes regiões, oferecendo melhores condições de trabalho e dignidade no atendimento à população”.

A previsão é de que cada delegacia conte com ambientes planejados para atendimento ao público, salas administrativas, cartórios, espaço para investigação, salas de reconhecimento, depósito de armas e drogas, estacionamento de viaturas e área de apoio operacional.

Também estão previstas salas lilás, voltadas para acolhimento humanizado e especializado de mulheres vítimas de violência.

As novas unidades foram projetadas pela Secretaria de Projetos Estratégicos (SEPE) e terão execução e monitoramento da Companhia Estadual de Habitação e Obras (Cehab). O prazo de conclusão de cada obra é de quatro meses, a partir da emissão da ordem de serviço.

“Esses projetos são parte de um esforço estratégico para entregar equipamentos modernos e bem estruturados, que proporcionem mais eficiência às forças policiais e mais proteção aos pernambucanos”, ressaltou o secretário de Projetos Estratégicos, Rodrigo Ribeiro.

O diretor-presidente da Cehab, Paulo Lira, reforçou que os projetos das novas delegacias "são devidamente licitados, com dinheiro em caixa e de execução imediata.

Confira os valores estimados pelo governo do estado por delegacia:

•Araçoiaba: R$ 1.685.365,76

•Panelas: R$ 1.904.779,12

•Moreno: R$ 1.625.021,13

•Ibimirim: R$ 1.769.487,15

•Exu: R$ 1.707.252,16

•Iguaracy: R$ 2.111.506,17