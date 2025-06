Sertão do Araripe receberá grupamento do Corpo de Bombeiros

Segundo os bombeiros, o socorrista, parente das vítimas, foi reconfortado por colegas (foto: Divulgação/SESP-PR)

O Sertão do Araripe receberá um novo grupamento do Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco. A construção da estrutura conta com um investimento de R$ 11 milhões do Governo do Estado. O edital de licitação para a realização das obras já foi publicado.

A sede do grupamento será em Araripina, em terreno doado ao Estado durante a gestão do ex-prefeito, Raimundo Pimentel.

A unidade deve atender a toda a região do Araripe, reforçando o socorro a emergências, acidentes e incêndios, além de oferecer maior segurança aos municípios do interior. A iniciativa, era uma reivindicação antiga da população local.

A nova unidade deve agilizar o tempo de resposta em ocorrências e garantir suporte técnico e humano mais qualificado para os municípios da região. Além do impacto na segurança, a obra também trará benefícios econômicos, com a geração de empregos diretos e indiretos durante sua construção.