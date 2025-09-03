Homem é preso em shopping do recife por comercializar ilegalmente Mounjaro

O suspeito foi autuado por crime contra a saúde pública e incolumidade pública

Cinco unidades do Mounjaro foram apreendidas (Foto: Divulgação/PCPE)

Um homem de 28 anos foi preso nesta quarta-feira (3) pela Polícia Civil de Pernambuco dentro de um shopping no Recife por vender ilegalmente o medicamento Mounjaro, que passou a ser indicado para manutenção do peso e tratamento da obesidade.

De acordo com as autoridades, o suspeito foi preso pela prática de crime contra a saúde pública e contra a incolumidade pública. Ele estava com cinco unidades do medicamento, que exige dispensação exclusivamente em estabelecimentos farmacêuticos licenciados, mediante receita médica.

A Polícia Civil informou que o suspeito não tinha prescrição médica para o Mounjaro, embora o medicamento tenha registro regular na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

As investigações apontaram que o suspeito vendia o medicamento em redes sociais e plataformas digitais por R$ 2.500, obtendo lucros “indevidos”.

O Mounjaro era inicialmente indicado pela Anvisa para melhorar o controle glicêmico de adultos com diabetes mellitus tipo 2 em conjunto com dieta e exercícios. Este ano, foi aprovado o uso para manutenção de peso em conjunto à dieta de baixa caloria e aumento de atividade física, em adultos com Índice de Massa Corpórea (IMC).

De acordo com o Ministério da Saúde, o uso deste medicamento pode trazer efeitos que incluem problemas gastrointestinais e relacionados à vesícula biliar, hipersensibilidade e reações no local da injeção. Além disso, vários novos eventos adversos foram identificados (incluindo queda de cabelo, tontura, colecistite, hipotensão, reação anafilática e angioedema), que foram adicionados às informações do produto.

