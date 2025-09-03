Inmet alerta para risco de ventania no litoral e no Sertão de Pernambuco
Os avisos do Inmet de ‘Perigo Potencial’ para ventos costeiro e vendaval são válidos até as 10h da quinta-feira (4)
Publicado: 03/09/2025 às 11:01
Provisão do Inmet para ventos fortes no litoral e Sertão (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)
No começo da manhã desta quarta-feira (3), um forte vento causou o desabamento da cobertura da área de atendimento do Centro de Cadastro Único (CadÚnico), em Santo Amaro, na área central do Recife. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fato pode não ser um caso isolado.
O Inmet publicou, às 10h desta quarta, um aviso de ‘Perigo Potencial’ devido à intensificação de ventos costeiros em todo litoral do estado de Pernambuco, abrangendo municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Mata Sul. No total, 16 localidades.
Mas não são apenas os moradores do litoral que podem ser surpreendidos por fortes ventos nesta quarta-feira. Conforme outro aviso do Inmet de ‘Perigo Potencial’, 45 municípios do Sertão pernambucano correm risco de vendavais.
Os avisos de ‘Perigo Potencial’ para ventos costeiro e vendaval são válidos até as 10h da quinta-feira (4). Confira os municípios inclusos nos alertas:
Municípios com risco de ventos costeiros:
Abreu e Lima
Barreiros
Cabo de Santo Agostinho
Goiana
Igarassu
Ilha de Itamaracá
Ipojuca
Itapissuma
Jaboatão dos Guararapes
Olinda
Paulista
Recife
Rio Formoso
São José da Coroa Grande
Sirinhaém
Tamandaré
Municípios com risco de vendaval:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Bodocó
Brejinho
Cabrobó
Calumbi
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Granito
Iguaracy
Ingazeira
Ipubi
Itapetim
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolina
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Solidão
Tabira
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Tuparetama
Verdejante