Inmet alerta para risco de ventania no litoral e no Sertão de Pernambuco

Os avisos do Inmet de ‘Perigo Potencial’ para ventos costeiro e vendaval são válidos até as 10h da quinta-feira (4)

Provisão do Inmet para ventos fortes no litoral e Sertão (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)

No começo da manhã desta quarta-feira (3), um forte vento causou o desabamento da cobertura da área de atendimento do Centro de Cadastro Único (CadÚnico), em Santo Amaro, na área central do Recife. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o fato pode não ser um caso isolado.

O Inmet publicou, às 10h desta quarta, um aviso de ‘Perigo Potencial’ devido à intensificação de ventos costeiros em todo litoral do estado de Pernambuco, abrangendo municípios da Região Metropolitana do Recife, Zona da Mata Norte e Mata Sul. No total, 16 localidades.

Mas não são apenas os moradores do litoral que podem ser surpreendidos por fortes ventos nesta quarta-feira. Conforme outro aviso do Inmet de ‘Perigo Potencial’, 45 municípios do Sertão pernambucano correm risco de vendavais.

Os avisos de ‘Perigo Potencial’ para ventos costeiro e vendaval são válidos até as 10h da quinta-feira (4). Confira os municípios inclusos nos alertas:

Municípios com risco de ventos costeiros:

Abreu e Lima

Barreiros

Cabo de Santo Agostinho

Goiana

Igarassu

Ilha de Itamaracá

Ipojuca

Itapissuma

Jaboatão dos Guararapes

Olinda

Paulista

Recife

Rio Formoso

São José da Coroa Grande

Sirinhaém

Tamandaré

Municípios com risco de vendaval:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Bodocó

Brejinho

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito

Iguaracy

Ingazeira

Ipubi

Itapetim

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Solidão

Tabira

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tuparetama

Verdejante