CPRH: Pernambuco tem 15 praias impróprias para o banho

Segundo o mais recente informativo de balneabilidade da CPRH, outras 11 praias estão dentro do padrão indicado para a recreação

O litoral pernambucano está com 15 praias impróprias para o banho, segundo o mais recente informativo de balneabilidade das praias do estado, realizado pela Agência Pernambucana de Meio Ambiente – CPRH. A coleta foi feita no último dia 25 e os resultados são válidos até a próxima quinta-feira (4).

A amostragem da CPRH é feita semanalmente, em locais com um metro de profundidade, segundo a agência, o local mais utilizado para recreação. A classificação das praias é baseada no que estabelece a Resolução CONAMA Nº 274/00, que define padrões de qualidade da água destinada à balneabilidade.

O critério de enquadramento baseia-se nas concentrações de coliformes termotolerantes em um conjunto de amostras de cinco semanas consecutivas ou em cinco amostragens com intervalo mínimo de 24 horas entre elas.

Águas salinas destinadas à recreação de contato primário podem ser classificadas nas categorias própria (quando 80% ou mais das amostras obtidas apresentar no máximo 1000 coliformes termotolerantes por 100mL de amostra) e imprópria (quando não for atendido o critério para águas próprias ou apresentar mais de 2500 coliformes termotolerantes na última amostragem).

Recomenda-se, ainda, que seja evitado o banho de mar em quaisquer das circunstâncias abaixo:

Houver incidência relativamente elevada ou anormal de doenças por veiculação hídrica;

Acusar recebimento regular intermitente ou esporádico de esgotos por intermédio de valas, corpos de água ou canalizações, inclusive galerias de águas pluviais;

Indicar presença de resíduos ou despejos, sólidos ou líquidos, inclusive óleos, graxas e outras substâncias capazes de oferecer riscos à saúde ou tornar desagradável a recreação;

Floração de algas ou outros organismos, até que comprove que não oferecem risco à saúde;

Nas semanas que forem classificadas como impróprias;

Sua utilização nas 24 horas subsequentes à ocorrência de chuvas, devido ao maior risco de doenças;

Outros fatores que contraindiquem temporária ou permanentemente o exercício de recreação de contato primário.

Confiras as praias próprias e impróprias para o banho até a próxima quinta:



Praias impróprias

1) Praia de Jaguaribe, em frente à Rua Santina de Barros. Itamaracá

2) Praia de Pilar, em frente à Igreja do Pilar. Itamaracá

3) Praia do Capitão ( Mangue Seco), acesso pela PE-014 Igarassu

4) Praia de Maria Farinha, em frente ao Cabanga Iate Clube. Paulista

5) Praia do Janga, em frente à Rua Cláudio S. Bastos Nº 190 (Cond. Roberto Barbosa). Paulista

6) Praia do Janga, em frente à Rua Betânia. Paulista

7) Praia de Rio Doce, em frente à Rua Paulo N. Queiroz, próximo à foz do Rio Doce. Olinda

8) Praia de Bairro Novo, em frente à Av. Ministro Marcos Freire Nº 2039 (Quartel da PE) Olinda

9) Praia do Carmo, em frente à Praça João Pessoa, por trás dos CORREIOS. Olinda

10) Praia dos Milagres, em frente à Praça dos Milagres. Olinda

11) Praia do Pina, em frente à Rua Com. Morais com Eng. Antônio de Góes (Cassino Americano). Recife

12) Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 5422 (Conj. Residencial Candeias II). Jaboatão dos Guararapes

13) Praia de Candeias, em frente à Av. Bernardo V. de Melo Nº 6476 – Restaurante Candelária. Jaboatão dos Guararapes

14) Praia de Barra de Jangadas, em frente ao Nº 10800 (antiga Marina dos Mares). Jaboatão dos Guararapes

15) Praia de Enseada dos Corais, em frente ao Canal do Boto Cabo de Sto Agostinho



Praias próprias

1) Praia do Forte, em frente ao Forte Orange. Itamaracá

2) Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 2840 – Posto 8 (Padaria Boa Viagem). Recife

3) Praia de Boa Viagem, em frente à Avenida Boa Viagem Nº 6958 – Posto 15. Recife

4) Praia de Piedade, em frente à Avenida Beira Mar Nº 606 (Hospital da Aeronáutica) Jaboatão dos Guararapes

5) Praia de Suape, praia de Suape, 6. Cabo de Sto Agostinho

6) Praia de Gaibú, em frente à Avenida Laura Cavalcanti (Centro de Turismo). Cabo de Sto Agostinho

7) Praia de Porto de Galinhas, em frente à R. Esperança, Escola Manuel L. C. Uchoa. Ipojuca

8) Praia de Ponta de Serrambi, no Pontal – Quadra 01-01, Lote 01-01. Ipojuca

9) Praia dos Carneiros, em frente ao Condomínio Pontal dos Carneiros. Tamandaré

10) Praia de Tamandaré, em frente ao Hotel Marinas de Tamandaré. Tamandaré

11) Praia de Tamandaré, em frente à Rua Nilo Gouveia Filho, em frente à estátua. Tamandaré

12) Praia de São José da C. Grande, em frente a R. da Matriz esquina c/ R. João Francisco Melo. São José da C. Grande