Transporte de peças para nova passarela muda trânsito na BR-232; veja calendário

Peça para passarela foi transportada na BR-232, no Recife (Divulgação)

O Departa0mento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informou, nesta sábado (16), que realizará operações para transportar peças para a instalação de uma nova passarela na BR-232, no Curado, na Zona Oeste do Recife.

Esse serviço provocará mudanças no trânsito da rodovia, ao longo deste mês.

No primeiro dia, a peça foi deslocada e provocou a interdição das três faixas, no sentido Recife, “durante 18 minutos e sem problemas”, informou o DER.

Ainda segundo o DER, nos próximos oito dias, outras peças serão transportadas no mesmo trajeto, sempre no final da noite.

Durante as operações, haverá interdição total da rodovia, conforme determinação da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

A expectativa é que cada deslocamento provoque retenção média de 30 minutos.

O DER disse que faltam ser transportadas oito peças da estrutura.

O órgão orienta que os motoristas fiquem atentos à programação para evitar congestionamentos na região.

Na nota, o DER-PE disse que “todas as operações estão sendo realizadas com prioridade na segurança viária e com planejamento para minimizar os impactos no trânsito”.

