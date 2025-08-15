Vereador do PSOL é um dos presos na operação que investiga fraude no DPVAT

Diario apurou que Wagner Emanoel Henrique Aleixo da Silva, de Carpina, na Zona da Mata Norte, está entre os envolvidos presos na Operação Sinistro, deflagrada na quinta (14)

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, as investigações foram iniciadas em março de 2021. (Foto: Divulgação / PCPE)

Um vereador de Carpina, na Zona da Mata de Pernambuco, é apontado pela Polícia Civil como um dos envolvidos na participação em um suposto esquema para fraudar indenizações do Seguro Obrigatório para Proteção de Vítimas de Acidentes de Trânsito (DPVAT), voltado às vítimas de trânsito.

Ele e outras 18 pessoas, incluindo médicos, fisioterapeutas e um policial civil foram presos na Operação Sinistro, deflagrada nessa quinta-feira (14).

O Diario de Pernambuco apurou que o vereador é o fisioterapeuta Wagner Emanoel Henrique Aleixo da Silva (PSOL), eleito com 779 votos, nas eleições de 2024.

De acordo com a investigação, o vereador e outros quatro fisioterapeutas são suspeitos de assinar e comprovar que vítimas de acidentes de trânsito, reais ou fictícias, realizaram sessões de terapia. No esquema, as sessões seriam solicitadas por médicos.

Segundo a Polícia Civil, o grupo produzia boletins de ocorrência, laudos médicos e demais documentos falsos para embasar os pedidos de indenização.

Em nota enviada à reportagem, a Câmara Municipal de Carpina, a família de Wagner e sua defesa disseram que não se pronunciarão até a conclusão do inquérito judicial. “Salvaguardando o direito à ampla defesa e contraditório do Vereador”, finalizam.

Presos

Além do vereador, outros quatro fisioterapeutas, quatro médicos, um policial civil e mais nove pessoas foram detidas na Operação Sinistro.

Dentre elas, estão os supostos líderes do esquema, Jonnathan Nascimento Gomes de Lima, que, segundo a investigação, teria acesso a prontuários de unidades de saúde, o que possibilitaria encontrar casos para fraudar o DPVAT, e o médico Victor Felipe Crispim Clemente — a informação foi confirmada por fontes da Polícia Civil. A reportagem não conseguiu contato com a defesa deles.

Já o policial civil Severino Evaldo do Nascimento, que foi também foi preso, seria responsável por organizar o registro de boletins de ocorrência, na delegacia de Glória do Goitá, na Mata Norte, que davam início às fraudes. Procurada, a Secretaria de Defesa Social (SDS) não se pronunciou sobre a prisão.

Operação

Ao todo, a ação cumpriu 19 mandados de prisão e outros 19 de busca e apreensão em Pernambuco, Paraíba e São Paulo. Duas empresas supostamente ligadas ao esquema de fraude no DPVAT também tiveram as atividades suspensas e os bens bloqueados.

A investigação começou em 2021. Segundo o inquérito, as ocorrências de trânsito eram registradas na delegacia de Glória de Goitá, na Mata Norte do Estado, que fica a quilômetros de distância de acidentes investigados.

A comarca do município no Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE) foi a responsável por determinar os mandados de prisão e de busca e apreensão.