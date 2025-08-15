Ministério da Saúde lança novo teste de câncer de colo de útero

Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, esteve no Recife na manhã desta sexta (15), para o anúncio da nova tecnologia para testes de câncer de colo de útero. Pernambuco é o primeiro Estado a iniciar o uso da tecnologia

Padilha esteve na Unidade de Saúde da Família Doutora Fernanda Wanderley, na Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife, e explicou o que vai mudar para as mulheres (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Ministério da Saúde lançou, nesta sexta (15), em Pernambuco, o novo teste para detectar câncer de colo de útero que vai beneficiar mulheres em idade fértil, atendidas no Sistema Único de Saúde (SUS).

A princípio, essa nova modalidade gratuita de detecção da doença, beneficiará um público de 12 estados brasileiros. Até o fim do ano, a meta é atingir todo o país.

O estado foi escolhido para o lançamento do novo teste devido ao desenvolvimento da tecnologia pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), aqui em Pernambuco, conforme explicou o Ministro da Saúde, Alexandre Padilha, durante o anúncio.

“Estamos fazendo aqui em Recife primeiro porque o estado de Pernambuco, com a parceria da Fiocruz, Organização Pan-Americana de Saúde, logo após ter acabado a pandemia, foi o estado inovador em relação a isso. Essa nova tecnologia foi desenvolvida aqui pela Fiocruz, então passa a ser uma tecnologia 100% nacional. A gente já desenvolveu aqui em Pernambuco, tanto em Recife contra o município da Zona da Mata”.

A biologia molecular foi desenvolvida pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), em Pernambuco, durante a pandemia, e seguiu para outros lugares do Brasil. “A gente tá aproveitando toda a estrutura que foi feita durante a pandemia, devido da pandemia de testes de biologia molecular, que a Fundação Oswaldo Cruz do Ministério da Saúde expandiu em todo o País”, destacou Padilha.

A importância de estabelecer no Estado a nova dinâmica também é justificada pela alta taxa de mortalidade desse tipo de câncer em mulheres pernambucanas. Segundo o governo estadual, mais de uma mulher morre por dia em Pernambuco em decorrência da enfermidade.

O teste, que vem para substituir o tradicional Papanicolau, foi lançado pelo ministro Alexandre Padilha, que está em visita ao Recife. Na quinta (14), ele participou da agenda do presidente Lula (PT), no Estado.

Padilha esteve na Unidade de Saúde da Família Doutora Fernanda Wanderley, na Linha do Tiro, na Zona Norte do Recife, e explicou o que vai mudar para as mulheres.

“Treinamos profissionais para fazer essa tecnologia, orientando as unidades base de saúde, vendo todo o fluxo do laboratório que fica nos estados. Então a gente começa nesses 12 estados, até o final do ano a gente colocará nos 27, porque é preciso treinar os profissionais”, disse o ministro.

Ainda segundo ele, até o fim do ano, nos 27 estados, haverá o novo teste em pelo menos uma região.

Em Pernambuco, segundo a secretária estadual de Saúde, Zilda Cavalcanti, 25 municípios estão oferecendo o novo teste, incluindo o Recife e o distrito de Fernando de Noronha. “A meta do estado é testar 70% das mulheres em idade fértil em até cinco anos. Hoje, já são 33 mil em idade fértil testadas”, afirmou Zilda.

A secretária explicou que a coordenação será feita pela Secretaria Estadual de Saúde (SES-PE).

“Esse trabalho de vir na atenção primária, de fazer as capacitações, de coordenar o número de exames que tá sendo feito, de disponibilizar o laboratório central, que é quem faz todos esses exames, tudo isso entra o Governo do Estado faz a coordenação”, revelou.

O que muda

O novo teste é parecido com o exame feito durante a pandemia de Covid-19. Padilha informou que o novo teste é importante, pois só é preciso fazer apenas uma coleta de matéria, além da diminuição do tempo entre o exame e o diagnóstico.

“Não precisa coletar de novo da mulher, o próprio recipiente onde é coletado já pode fazer os serviços necessários, e ela é encaminhada já o mais rápido possível para o tratamento quando for necessário. É um grande ganho para as mulheres. Hoje, o exame demora, às vezes, até três meses para ter um resultado. Às vezes, quando vem o resultado, vem inconclusivo, a mulher tem que repetir a coleta, para essa nova tecnologia, isso não existe”, declarou.

A nova tecnologia ainda só obriga a repetição do teste a cada cinco anos, já o papanicolau precisa ser repetido a cada três anos. “Hoje, através do papanicolau, o exame tem que ser feito hoje, a mulher tem que repetir a cada 3 anos. Essa nova tecnologia faz, repete a cada cinco anos apenas”, observou.

A mudança acontece em prol da intensificação do monitoramento do câncer de colo de útero no País, que, segundo o Ministro, é o que mais mata mulheres no Brasil.

“A gente espera que o diagnóstico do câncer de colo de útero aconteça o mais rápido possível para começar o tratamento mais rápido e que a gente reduza a mortalidade. O câncer de colo de útero ainda é o câncer que mais mata mulheres na região norte do país, em alguns estados da região Nordeste. Morrem 20 mulheres por dia pelo câncer de colo de útero. Chega a ser cinco, seis vezes mais do que o feminicídio em alguns estados do nosso país”, expôs.

O Prefeito do Recife, João Campos, acompanhou a visita do Ministro Padilha e comentou sobre a nova medida.

“Pra gente é uma alegria tá recebendo o ministro Padilha, que é um grande amigo do Recife, mas principalmente um grande ministro da saúde e a gente tem um pioneirismo, porque essa ação começou no nosso estado e cidade. Ganha mais agilidade, precisão no diagnóstico e o cuidado com algo que pode ser evitado e se evitado ou identificado de forma precoce você evita a morte de alguém. Então isso é muito importante”.

