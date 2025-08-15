Mecânico fica ferido na cabeça após teto de oficina desabar, em Olinda

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o mecânico, identificado como Thales Roberto, estava consciente e orientado no momento do resgate. O teto apresentava infiltrações, que se agravaram por conta das chuvas que atingem o Grande Recife

Além do mecânico, o proprietário da oficina, identificado como Josué André da Silva, e outra pessoa estavam no estabelecimento no momento da queda. Os dois escaparam sem ferimentos. (Foto:Melissa Fernandes/DP)

Um mecânico de 44 anos, identificado como Thales Roberto, ficou ferido na cabeça após parte do teto de uma oficina desabar, na manhã desta sexta-feira (15), na Avenida Presidente Kennedy, no bairro de Peixinhos, em Olinda.

Além do mecânico, o proprietário da oficina, identificado como Josué André da Silva, e outra pessoa estavam no estabelecimento no momento da queda do teto. Os dois escaparam sem ferimentos.

Segundo o proprietário da oficina, o mecânico estava consertando o motor de um carro quando parte do teto caiu.

Segundo o Corpo de Bombeiros, Thales Roberto apresentava ferimentos na cabeça, mas estava consciente e orientado. A vítima foi encaminhada ao Hospital da Restauração (HR), no bairro do Derby, área central do Recife.

Ao todo, foram acionados para a ocorrência, que aconteceu por volta das 9h, duas viaturas do Corpo de Bombeiros, sendo uma ambulância de resgate e outra de comando operacional.

A reportagem do Diario de Pernambuco procurou o HR para saber informações atualizadas sobre o estado de saúde do mecânico, mas não obteve retorno até a publicação desta matéria.

Motivo do desabamento

De acordo com o tenente do Corpo de Bombeiros Messias Pereira, responsável pela ocorrência, o teto apresentava infiltrações, que se agravaram por conta das chuvas que atingem a Região Metropolitana do Recife (RMR). Além disso, havia entulhos em cima do telhado, o que teria agravado a situação do telhado.

“A queda foi muito rápida. Eu saí do local onde caiu para pegar uma ferramenta, por isso que não fui atingido. Já sabíamos que tinha essas infiltrações e até rachaduras, mas estávamos nos organizando para resolver todas essas questões, que foram motivadas por roubos de telhas de alumínio que aconteceram aqui no estabelecimento”, afirmou o proprietário da oficina, Josué André da Silva.

A Defesa Civil de Olinda foi acionada para avaliar e realizar o laudo técnico do restante da estrutura. Segundo o engenheiro da Defesa Civil de Olinda, Josinaldo Santos, o desabamento foi ocasionado por ausência de manutenção da estrutura.

“O desabamento foi ocasionado por ausência de manutenção. Na parte de cima do telhado não tem nenhuma impermeabilização da laje, fazendo com que as vigotas fossem corrompidas. Com esse processo, as vigotas, que são lajes treliçadas, não aguentaram o peso da chuva e desabaram. Todas as vigotas estão em estado de corrosão”, explicou o engenheiro.

O local está interditado para que o proprietário do estabelecimento realize o escoramento do restante da estrutura. Após esse processo, o proprietário estará autorizado a fazer a retirada dos materiais da oficina.

