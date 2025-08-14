Apac emite alerta de chuva para Grande Recife e Zona da Mata Norte

O alerta é válido para a noite desta quinta-feira (14) e o dia da sexta (15)

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC) emitiu, nesta quinta-feira (14), alerta de chuvas "com intensidade moderada e pontualmente forte" para Região Metropolitana do Recife (RMR) e na Zona da Mata Norte. O aviso é válido a partir da noite da quinta e ao longo do dia da sexta-feira (15).

"A previsão da APAC indica chuva com intensidade moderada e pontualmente forte a partir da noite desta quinta-feira (14) e ao longo do dia da sexta-feira (15)", escreveu a APAC em comunicado.

Ainda de acordo com a agência, na Zona Mata Sul, a chuva deverá ocorrer com intensidade fraca a moderada.

