Presa no Piauí suspeita de assassinar conselheira tutelar em Angelim

Crime foi cometido no dia 28 de novembro de 2024, quando a conselheira tutelar Rosimere Bizarria Silva Barbosa, de 42 anos, estava levando a filha à escola, no Agreste pernambucano

Rosimere passou 11 dias internada na UTI, em Garanhuns (REPRODUÇÃO/REDE SOCIAL)

Foi presa, no estado do Piauí, a suspeita pelo assassinato da conselheira tutelar Rosimere Bizarria Silva Barbosa, de 42 anos, crime ocorrido no dia 28 de novembro do ano passado, no município de Angelim, Agreste do estado.

A ação da Polícia Civil de Pernambuco fez parte da Operação Consilium, com apoio da polícia civil piauiense, deflagrada na manhã desta sexta-feira (15). A investigação levou à prisão de uma mulher de 24 anos, apontada como autora dos disparos que mataram Rosimere.

Segundo a polícia civil, as investigações tiveram início logo após o crime e foram conduzidas pela delegada Tatiane Rossi, titular da 22ª Delegacia de Homicídios de Garanhuns, que representou pelas medidas cautelares que levaram à prisão da suspeita.

A investigada estava foragida no estado do Maranhão e foi capturada nesta sexta-feira pela equipe da SSP-PI. A ação contou com o apoio estratégico da Diretoria de Inteligência (DINTEL/PCPE), do Núcleo de Inteligência de Caruaru (NI/Caruaru), do Núcleo de Inteligência do Estado do Piauí e com a colaboração das forças policiais piauienses, coordenadas pelo delegado Matheus Zanatta.

O motivo do crime não foi informado pela PCPE.

Relembre o caso

Rosimere estava saindo de casa, na manhã de uma quinta-feira (28 de novembro de 2024), para levar a sua filha na escola, em Angelim, quando foi abordada por duas pessoas em uma moto.

A criança presenciou os três disparos efetuados contra a sua mãe. Uma bala atingiu o tórax da conselheira tutelar, encaminhada ao Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns, e submetida a uma cirurgia.

Rosimere passou 11 dias internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e faleceu no dia 9 de dezembro.