"Tânia, nunca pare de sonhar": Lula faz relato sobre reencontro com moradora de Brasília Teimosa após ler matéria do Diario

No texto publicado nas redes sociais, Lula falou sobre a visita a Tânia Ribeiro, personagem de uma matéria do Diario de Pernambuco sobre a volta do presidente a Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife

Tânia recebendo o presidente Lula (Divulgação)

Na manhã desta sexta-feira (15), o presidente Lula postou um relato sobre seu reencontro com Tânia Ribeiro, socióloga e moradora da comunidade de Brasília Teimosa, na Zona Sul do Recife. Ele fez questão de visitar a casa de Tânia após ler sobre seu primeiro encontro com ela, no dia 10 de janeiro de 2003, em uma matéria publicada pelo Diario de Pernambuco na última quinta-feira (15).

“Às vezes, a vida nos surpreende com reencontros que parecem escritos para acontecer. Ontem, vivi um desses momentos em Brasília Teimosa. De manhã, li uma matéria do Diário de Pernambuco que contava a história de Tânia”, escreveu Lula, em suas redes sociais.

Durante a primeira visita do presidente a Brasília Teimosa, Tânia apostou uma grade de cerveja com um vizinho descrente na reurbanização prometida pelo governo federal para o bairro, que incluía a retirada de 599 palafitas instaladas na orla.

“Espero que tenham tido a oportunidade de comemorar aquela grade de cerveja, pois, em 2010, quando encerrei meu segundo mandato, Brasília Teimosa já havia se transformado, e não havia mais palafitas naquele lugar”, afirmou o presidente.

“Após ler a entrevista, pedi para minha assessoria entrar em contato. Queria reencontrar a Tânia. Dar um abraço. E agradecer”, continuou Lula.

O reencontro aconteceu às 13h30 da última quinta-feira (15) e durou cerca de meia hora. “Tânia diz que depois de dar aquela entrevista que chegou às minhas mãos, sonhou que eu iria visitá-la. E até a isso sou grato. Tânia, nunca pare de sonhar. Pois são sonhos como o seu que fazem o Brasil prosperar. E histórias como a sua que nos mostram o verdadeiro sentido de governar este país”, concluiu o presidente.

Após a cerimônia, Tânia recebeu, das mãos do próprio Lula, o tão sonhado título de regularização fundiária de interesse social de sua propriedade. Outras 598 pessoas da comunidade foram contempladas.