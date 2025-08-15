° / °

Vida Urbana
CLIMA

Sábado será de chuva na Região Metropolitana do Recife e Mata Norte, diz Apac

Chuvas deverão ter intensidade menor na Mata Sul e Agreste, de ‘Fraca a moderada’, segundo a Apac

Diario de Pernambuco

Publicado: 15/08/2025 às 10:22

Seguir no Google News Seguir

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua./Rafael Vieira

Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, às 10h desta sexta-feira, a previsão de chuva para o final de semana e manteve o alerta de intensidade ‘Moderada’ (entre 30mm e 50mm) para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte para este sábado.

Segundo a Apac, deverá chover menos na Zona da Mata Sul e no Agreste do estado, com intensidade ‘Fraca a moderada’ (10mm a 30mm). No Sertão, o sábado as chuvas não passaram de ‘Fraca’ (até 10mm).

Já para o domingo a Apac prevê ‘Fraca a moderada’ para Região Metropolitana e Mata Norte, ‘Fraca’ para Mata Sul e Agreste e sem chuva no Sertão.

 

 

APAC , Chuva , Previsão , Região Metropolitana do Recife
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP