Sábado será de chuva na Região Metropolitana do Recife e Mata Norte, diz Apac
Chuvas deverão ter intensidade menor na Mata Sul e Agreste, de ‘Fraca a moderada’, segundo a Apac
Publicado: 15/08/2025 às 10:22
Recife, PE, 28/07/2025 - CHUVAS NO RECIFE - Imagens das chuvas no Recife, alagamentos e pessoas andando na chuva e na agua. (Rafael Vieira)
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) publicou, às 10h desta sexta-feira, a previsão de chuva para o final de semana e manteve o alerta de intensidade ‘Moderada’ (entre 30mm e 50mm) para a Região Metropolitana do Recife e Zona da Mata Norte para este sábado.
Segundo a Apac, deverá chover menos na Zona da Mata Sul e no Agreste do estado, com intensidade ‘Fraca a moderada’ (10mm a 30mm). No Sertão, o sábado as chuvas não passaram de ‘Fraca’ (até 10mm).
Já para o domingo a Apac prevê ‘Fraca a moderada’ para Região Metropolitana e Mata Norte, ‘Fraca’ para Mata Sul e Agreste e sem chuva no Sertão.