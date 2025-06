Apac prevê chuvas fracas a moderadas nesta segunda em Pernambuco

De acordo com o site da Apac, o clima deve ser parcialmente nublado a nublado com pancadas de chuva na RMR e Zona da Mata (Foto: Arquivo/DP)

A previsão do tempo indica que as chuvas devem continuar neste domingo (29) e na segunda-feira (30) em boa parte de Pernambuco. De acordo com o boletim da Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac), a tendência é de precipitações entre fracas e moderadas na Mata Norte, Região Metropolitana do Recife, Mata Sul e Agreste. Já no Sertão, as chuvas devem ser de baixa intensidade, enquanto no Sertão do São Francisco não há previsão de chuva para esses dias.

Para a terça-feira (1º), o alerta se concentra na Mata Norte, onde a Apac prevê chuvas de intensidade moderada. Nas demais regiões, incluindo a Metropolitana, Mata Sul e Agreste, as precipitações devem seguir entre fracas e moderadas. No Sertão, a previsão aponta para pouca ou nenhuma chuva.

Entre quarta (2) e quinta-feira (3), a expectativa é de redução dos volumes. Na quarta, as chuvas devem variar entre fracas e moderadas na Mata Norte e Região Metropolitana, enquanto nas outras áreas do estado a previsão é de precipitações fracas ou ausência de chuva. Na quinta-feira, o tempo fica ainda mais estável, com possibilidade apenas de chuvas fracas na Mata Norte, Região Metropolitana e Mata Sul. O restante do estado deve permanecer sem registros de chuva.

A Apac reforça que as projeções são baseadas em modelos meteorológicos e podem sofrer alterações. A população deve acompanhar os avisos atualizados do órgão.