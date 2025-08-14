IFPE lança novo concurso para 77 vagas com salário chegando a quase R$ 8.700

Inscrições vão de 20 de agosto a 04 de setembro. São ofertados cargos de níveis médio completo, médio profissionalizante e superior. Provas estão marcadas para 26 de outubro

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco (IFPE) lançou novo edital de concurso público com a oferta de 77 vagas para cargos técnico-administrativos em Educação com atuação em diversas áreas da instituição.

As inscrições vão ocorrer de 20 de agosto a 04 de setembro, exclusivamente, através do site da Fundação de Apoio à Educação e ao Desenvolvimento Tecnológico do Rio Grande do Norte (Funcern), banca organizadora do certame.

Acesse a página aqui

A taxa de inscrição varia entre R$ 75, R$ 120 e R$ 150, a depender do cargo escolhido, e poderá ser paga via Pix ou boleto bancário até o dia 05 de setembro. As vagas contemplam diversas áreas de formação que vão de nível médio completo e médio profissionalizante até superior.

Os salários iniciais variam de R$ 2.483,52, para cargo de nível médio com jornada de 40 horas semanais e sem titulação, a R$ 8.692,32, para cargo de nível superior com titulação de doutorado e também 40 horas semanais.

Esses vencimentos básicos serão acrescidos do valor de auxílio-alimentação e de vantagens, benefícios e adicionais previstos na legislação, como auxílio pré-escolar, auxílio-transporte, auxílio-saúde, adicional de insalubridade ou periculosidade, conforme o caso.

O processo seletivo será realizado via prova objetiva de conhecimentos gerais e específicos, de caráter classificatório e eliminatório, a ser aplicada no dia 26 de outubro. A divulgação do resultado está prevista para o dia 05 de dezembro de 2025.

O certame terá validade de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período. As vagas ofertadas no edital são para lotação em qualquer um dos campi existentes e que surjam, ou ainda, na Reitoria do IFPE.

Isenção da taxa

Candidatos/as que não puderem pagar o valor da taxa de inscrição poderão solicitar a isenção entre os dias 20 e 25 de agosto, via formulário próprio disponível no site da Funcern. Terão direito ao benefício pessoas inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) com renda familiar per capita de até meio salário mínimo e doadores(as) de medula óssea reconhecidos(as) pelo Ministério da Saúde.

Reserva de vagas

O edital reserva vagas para ações afirmativas, conforme estabelece a nova Lei nº 15.142/2025, que amplia para 30% a reserva de vagas para pessoas pretas ou pardas, indígenas e quilombolas (PPIQ) em concursos públicos federais.

Do total de vagas ofertadas na seleção, 53 são destinadas à ampla concorrência, 20 para ações afirmativas raciais e étnicas e 4 vagas são voltadas para pessoas com deficiência (PcD).

A reserva de vagas será aplicada sempre que o número de oportunidades oferecidas for igual ou superior a duas. Para os cargos com apenas uma vaga e em cumprimento à legislação, será realizado sorteio público para definir a complementação de vagas destinadas às cotas, no dia 18 de agosto, com transmissão pelo canal oficial da Funcern no YouTube (https://www.youtube.com/@FUNCERNOFICIAL).

O novo quadro de vagas, ajustado após o sorteio, será publicado no dia 19 do mesmo mês.

As novas regras da legislação de reserva de vagas também estabelecem procedimentos rigorosos de verificação da autodeclaração de candidatos/as cotistas.

Pessoas negras passarão por avaliação fenotípica realizada por comissão específica e indígenas e quilombolas precisarão apresentar documentação comprobatória a comissões compostas majoritariamente por representantes desses grupos.

Já candidatos/as com deficiência deverão passar por avaliação biopsicossocial, conforme previsto em edital.

Atendimento e recurso

Candidatos/as que tiverem dúvidas sobre o concurso podem entrar em contato com a organização através do e-mail: [email protected] e recursos contra o edital devem ser enviados para este mesmo e-mail somente no dia 15 de agosto.

Cronograma – Principais etapas

18/08/2025 – Sorteio das vagas não automáticas para definição da reserva de vagas previstas em lei

20 a 25/08/2025 – Solicitação de isenção da taxa de inscrição

20/08 a 04/09/2025 – Período de inscrição, solicitação de atendimento especial e envio de laudo médico para candidatos(as) PcDs

05/09/2025 – Prazo final para pagamento da taxa de inscrição

10/10/2025 – Divulgação do cartão de inscrição, local da prova objetiva e concorrência por perfil

26/10/2025 – Aplicação da prova objetiva

24 a 28/11/2025 – Avaliação de heteroidentificação, envio de documentação de indígenas e quilombolas, e avaliação biopsicossocial

05/12/2025 – Divulgação do resultado

08/12/2025 – Homologação do concurso