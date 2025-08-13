Vídeo: "Só informei que o banheiro inclusivo era o de baixo", disse mulher denunciada por transfobia em academia na Zona Sul

CASO DE AGRESSÃO NA ACADEMIA SELFIT (REPRODUÇÃO)

Em depoimento à Polícia Civil de Pernambuco, Kerolaine Klécia da Silva, de 28 anos, afirmou que “só informou a ela (personal trainer) que o banheiro inclusivo era o de baixo”. A fala na delegacia foi gravada em vídeo, obtido pelo Diario de Pernambuco.

Klécia e o marido, Marcos Aurélio Mendes Leite, de 39 anos, foram denunciados pelo Ministério Público de Pernambuco (MPPE) por injúria motivada por questão de gênero e orientação sexual em uma academia no bairro de Boa Viagem, na Zona Sul do Recife. A promotoria também propõe que a vítima seja indenizada em R$ 20 mil.

Na ocasião, o casal impediu a personal trainer e fisiculturista Kely Moraes, de 45 anos, confundida com uma mulher trans, de usar o banheiro feminino. “Eu só informei a ela que o banheiro inclusivo era o de baixo. Eu só quis informar e acolher, mas ela entendeu isso de forma agressiva”, disse, em depoimento.

No vídeo, Klécia declara, ainda, que o “banheiro inclusivo” seria uma orientação da própria academia. “No andar de baixo, existia um banheiro com um adesivo para PCDs (pessoas com deficiência) e outro com o símbolo da inclusão”, afirmou.

“Inclusiva”

Klécia também foi questionada pelos oficiais o que seria uma pessoa inclusiva. “Ser inclusivo é a forma com que a pessoa se vê e não o que os outros determinam”, finalizou no depoimento.

Já Marcos Aurélio, marido de Klécia, afirmou que “no calor do momento, confundiu a personal com uma mulher trans”.

“Eu estava com um instrutor quando disseram que minha esposa estava sendo agredida por um homem. Eu fui encontrá-la e fiquei no meio, tentando separar quando um dos instrutores levou minha esposa para a copa. A personal começou a me gravar, perguntando: ‘Pra você, o que eu sou?’ e eu respondi que ela era inclusiva”, contou.

Os oficiais, por fim, questionam Marcos Aurélio se ele acha que “pessoas inclusivas devem usar banheiros diferentes”, ele nega.