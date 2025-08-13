Polícia prende três suspeitos em sequestro de idoso em Pernambuco (Ascom/PCPE)

Uma ação da Polícia Civil de Pernambuco realizada na manhã desta quarta-feira (13), flagrou e desarticulou parte de uma quadrilha responsável pelo sequestro de um idoso de 82 anos, em abril de 2025. A vítima foi levada de sua residência, na Encruzilhada, no Recife, até o município de Camaragibe, onde os criminosos exigiram R$ 200 mil de resgate, valor que foi recuperado.

Os detalhes da Operação "Raptus" foram divulgadas durante entrevista com a Delegada Adjunta do Grupo de Operações Especiais (GOE) Vanessa Bastos .

De acordo com ela, o crime ocorreu no dia 15 de abril de 2025, quando quatro homens abordaram a vítima em frente à sua casa e a levaram para o município de Camaragibe.

Durante o sequestro, os criminosos exigiram que a família efetuasse o pagamento R$ 200 mil para que o idoso fosse libertado do cativeiro. "O valor exigido pelos criminosos foi pago pela família de forma fracionada: R$ 10 mil inicialmente, via PIX, e depois mais R$ 190 mil. Toda essa quantia, posteriormente, foi devolvida à vítima”, destacou Vanessa.

A operação Raptus, deflagrada no dia 1º de agosto, cumpriu três dos quatro mandados de prisão temporária expedidos pela Justiça. O quarto suspeito segue foragido, com mandado em aberto. Além das prisões, foram realizadas quatro buscas domiciliares, com apoio de equipes especializadas.

Os mandados foram cumpridos em Recife, Camaragibe, João Pessoa, na Paraíba e em Timbó, em Santa Catarina. Durante uma das prisões, um dos suspeitos foi detido em flagrante por posse ilegal de arma de fogo.

De acordo com a investigação, os três suspeitos presos estavam diretamente envolvidos na ação. Todos têm antecedentes criminais e agora responderão por extorsão mediante sequestro e associação criminosa. As diligências continuam para localizar o quarto envolvido.