Segundo a PCPE, a ação criminosa ocorre na instituição de ensino onde o suspeito atuava como professor

Professor suspeito de assediar sexualmente estudante é preso em Petrolina (Reprodução)

Um professor, de 57 anos, foi preso na segunda-feira (11) após assediar sexualmente uma adolescente de 17 anos, no Bairro Areia Branca, em Petrolina, Agreste de Pernambuco. A prisão foi realizada por agentes da Delegacia da Mulher de Petrolina.

De acordo com informações repassadas à Polícia Civil de Pernambuco, o crime teria acontecido nos limites da Escola de Referência em Ensino Médio Otacílio Nunes, onde o suspeito atuava como professor da vítima. Na ocasião, ele teria tocado nas partes íntimas da adolescente.

Em nota, a PCPE informou que o homem foi levado a Delegacia da Mulher do município, para realização dos procedimentos cabíveis.