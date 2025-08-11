Jiboia é avistada em árvore após se alimentar no Parque das Graças, no Recife

O animal estava entrelaçada em uma árvore e não pôde ser retirada do local pela brigada ambiental

Cobra atraiu olhares de quem passava pelo Parque das Graças (Foto: Kleber Mendonça Filho via Instagram)

Populares que tiraram o dia de domingo (10) para dar uma caminhada no Parque das Graças, na Zona Norte do Recife, foram surpreendidos com uma jiboia entrelaçada em uma das árvores do local, que reúne diversos animais devido à proximidade com o Rio Capibaribe.

Em vídeos registrados por transeuntes é possível ver o animal em cima de uma árvore sobre o mangue. A brigada ambiental foi acionada e chegou no parque por volta das 19h30, mas não puderam retirar a joia pelo fato dela ter se alimentado recentemente.

A orientação se dá devido pelo fato das cobras terem uma alimentação lenta e um sistema digestivo primitivo. O estresse de ser manipulada logo após comer pode causar a regurgitação da presa, o que pode ser prejudicial à saúde dela. É recomendado esperar algumas horas, idealmente 24 a 48 horas, para evitar que ela regurgite a refeição.

Na gravação ainda é possível ver o abdômen da cobra dilatado, indicando que ela havia acabado de se alimentar. Os agentes da brigada ambiental chegaram a tentar remover o animal com um guincho, mas ela ficou no local. Na manhã desta segunda-feira (11) ela já não foi mais localizada pela equipe da gestão municipal.