Primeira cirurgia cardíaca teleorientada realizada pelo SUS em Pernambuco foi realizada em uma criança de seis anos, no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP), no Recife

Pernambuco recebe primeira telecirurgia cardíaca realizada pelo SUS (Divulgação)

Pernambuco recebeu a primeira cirurgia cardíaca teleorientada realizada pelo Sistema Único de Saúde (SUS). O procedimento foi realizado na última quinta-feira (31), no Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP). Na ocasião, uma criança de 6 anos foi operada com orientação em tempo real pela equipe do Hospital do Coração (HCor), em São Paulo.

A dinâmica da cirurgia consistiu em um acompanhamento em tempo real por meio de um sistema integrado e interativo de sinais múltiplos de áudio, vídeo e dados, conectando uma sala cirúrgica remota a um centro de comando de teleorientação. A ação faz parte do Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (Proadi-SUS).

“O trabalho realizado com o IMIP contempla um aperfeiçoamento na reestruturação integral da linha de cuidado do paciente cardiopata. Hoje, acompanhamos os casos de forma contínua e à distância, por meio de recursos como telerounds para monitorar pacientes atendidos no telediagnóstico, teleinterconsulta para orientações antes e depois da cirurgia, além do suporte em UTI e enfermaria. Durante a cirurgia, contamos com o TAC, um sistema inovador criado pelo Núcleo de Inovação do InCor, que permite à equipe do Hcor acompanhar e orientar todo o procedimento em tempo real”, esclarece a líder médica responsável pelo Serviço de Cardiologia Pediátrica e Cardiopatias Congênitas do Hcor, Dra. Ieda Jatene.

O IMIP conta agora com a transferência de tecnologia, especialização e monitoramento dos casos atendidos, para melhorar o desempenho em produção e complexidade assistencial como Centro de Referência em Alta Complexidade Cardiovascular.

“Já somos uma instituição de referência em cirurgia cardíaca pediátrica na nossa região, com um serviço que tem 25 anos de existência e realiza cerca de 200 cirurgias por ano. Agora, com o Proadi-SUS, esperamos melhorar ainda mais a qualidade da assistência, implementando novas tecnologias que nos permitirão, de forma planejada, aumentar o volume de pacientes e a complexidade dos casos atendidos por nós”, comemorou a médica cardiologista do IMIP, Luziene Bonates.

Expansão

Com a cirurgia realizada no IMIP, o Ministério da Saúde completa a estruturação do terceiro centro cirúrgico nas regiões Norte e Nordeste. O primeiro está no Hospital Francisca Mendes, em Manaus, e o segundo no Hospital Infantil Albert Sabin, em Fortaleza (CE).

“Nossos esforços para reduzir o tempo de espera por atendimento especializado, por meio do programa Agora Tem Especialistas, já são uma realidade, especialmente nas regiões Norte e Nordeste. Com o fortalecimento da capacidade das instituições, o apoio dos hospitais de excelência e a qualificação dos processos assistenciais, estamos ampliando o acesso de crianças com cardiopatias congênitas ao tratamento cirúrgico, mais próximo de suas casas”, afirmou o ministro Alexandre Padilha.

A iniciativa, que faz parte do projeto Apoio ao Desenvolvimento de Centros de Atendimento a Cardiopatias Congênitas, serve para a ampliação da capacidade de atendimento a crianças com essa condição. No Brasil, cerca de 29 mil crianças nascem com a doença todos os anos.

No projeto, são oferecidos capacitação de profissionais, melhoria de processos assistenciais e compartilhamento de soluções digitais, reduzindo de forma significativa as filas cirúrgicas.

