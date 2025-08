Suspeito de matar manicure a facadas foi preso com apoio da própria tia, diz polícia

Homem foi encontrado, nesta terça (5), escondido em área de mata, em São Lourenço, no Grande Recife; Polícia disse que a tia dele colaborou para efetuar a captura

Delegado Joel Venâncio, gestor da Desce de São Lourenço da Mata; e o Delegado Eduardo Cavalcanti, adjunto da 10ª DPH (Ascom/PCPE)

A Policia Civil detalhou, nesta terça (5), a operação que resultou na prisão de Tiago Felipe de Santana, de 36 anos, suspeito de matar a ex-companheira, a manicure Rebeca Vicente, de 33 anos, com 27 facadas.

A captura aconteceu após oito dias de buscas realizadas em São Lourenço da Mata, na Região Metropolitana do Recife.

O crime ocorreu no dia 28 de julho, quando Rebeca Vicente foi atacada em seu local de trabalho.

Segundo a polícia, a localização do suspeito foi possível após a denúncia feita por uma tia dele, identificada como Raquel Joaquim, que auxiliou a equipe.

O caso é investigado como feminicídio, quando a mulher é morta por uma questão de gênero.

Como foi



Ainda de acordo com a corporação, a força-tarefa contou com policiais civis e militares, cães farejadores e o apoio de helicópteros.



As buscas se concentraram em uma área de mata atlântica com terreno irregular, dificultando a operação.

Segundo os delegados Eduardo Cavalcanti e Joel Venâncio, pegadas e restos de frutas encontrados na região ajudaram a identificar o perímetro em que o suspeito poderia estar escondido.



A aproximação de uma tia do suspeito foi considerada decisiva.

Seguindo orientação da Polícia Civil, ela restabeleceu contato, ofereceu alimentos e banho, e acionou os policiais no momento oportuno, permitindo que a equipe chegasse ao local e efetuasse a prisão sem resistência.

O delegado Joel Venâncio informou que o suspeito alternava entre ameaças de suicídio, resistência à prisão e intenções de se entregar.



Ao ser capturado, ele confessou o crime, embora tenha alegado que sofreu um “apagão” no momento das agressões.

Para a polícia, a alegação não se sustenta, uma vez que o crime foi planejado: o suspeito aguardou o término do expediente da vítima, saiu do esconderijo e desferiu os golpes após se aproximar dela.

Imagens de câmeras de segurança mostram que ele esperou duas clientes saírem do salão de beleza onde Rebeca trabalhava, antes de atacá-la. As mulheres ainda tentaram socorrê-la ao ouvirem gritos, mas fugiram com medo.

O mandado de prisão temporária havia sido expedido no mesmo dia do crime. Após a captura, o suspeito foi conduzido ao Centro de Observação e Triagem Professor Everardo Luna (Cotel).