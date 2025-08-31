Inmet faz alerta de chuvas para Grande Recife e outras regiões

O aviso de chuva é válido até esta segunda-feira (1º)

Inmet alerta para acumulado de chuva no Grande Recife, Agreste e Zona da Mata de Pernambuco (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu, neste domingo (31), alerta de "perigo potencial" pelo acumulado de chuva para Região Metropolitana do Recife (RMR), Agreste e Zonas da Mata de Pernambuco.

O aviso é válido até às 10h00 desta segunda-feira (1º).

Segundo o instituto, o acumulado deve ficar entre 20 a 30 mm/h ou até 50 mm/dia.

"Baixo risco de alagamentos e pequenos deslizamentos, em cidades com tais áreas de risco", disse o comunicado do Inmet.

De acordo com o site do instituto, é aconselhado evitar enfrentar o mau tempo e evitar usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Além de observar alteração nas encostas.

Alerta da Apac

A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) emitiu, nesse sábado (30), um alerta de instabilidade climática em razão da atuação de um sistema meteorológico conhecido como Cavado. A formação deve provocar pancadas de chuva de intensidade moderada e, em alguns pontos, forte em municípios do litoral do estado.

De acordo com o aviso, as precipitações mais intensas estão previstas para a noite deste sábado, madrugada e manhã de domingo (31), atingindo principalmente as regiões da Mata Sul e Metropolitana do Recife. Na Mata Norte, a expectativa é de chuvas no período da manhã e da tarde.

No Agreste, a previsão indica ocorrência de chuvas de intensidade fraca a moderada ao longo do domingo.

A Apac recomenda que a população deve seguir as orientações da Defesa Civil.