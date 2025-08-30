Suspeito de matar cunhado do atacante Antony, da Seleção Brasileira, é preso no Grande Recife

Glaicon José dos Santos Feitosa foi alvo de mandado de prisão temporária em investigação que apura morte do cunhado de Antony

Eduardo (esquerda) era irmão de Rosinelly Xavier (direita), mulher de Antony (Reprodução/Redes Sociais)

A Polícia Civil de Pernambuco prendeu Glaicon José dos Santos Feitosa, de 43 anos, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na tarde de quinta-feira (28). Ele é suspeito de matar envenenado o cunhado do atacante Antony, jogador da Seleção Brasileira e do Manchester United, da Inglaterra, em junho.

Com prazo de cinco dias, a prisão temporária de Glaicon foi decretada pela juíza Ines Maria de Albuquerque Alves, da 1ª Vara do Júri de Jaboatão dos Guararapes, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A reportagem não conseguiu contato com a defesa do investigado e o espaço segue aberto para manifestação.

Na ocasião, a magistrada também autorizou busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram inicialmente à empresa, localizada no Cabo de Santo Agostinho, também no Grande Recife, onde Glaicon trabalha. Depois, os agentes estiveram na casa do investigado.

O último endereço foi registrado como o local do “cumprimento de mandado de prisão” no boletim de ocorrência. Os policiais também apreenderam um celular e R$ 1,5 mil, em espécie.

Cunhado de Antony

A vítima Eduardo José Ananias da Silva, de 43 anos, foi encontrada morta em casa, no dia 25 de junho, e há suspeita de envenenamento por chumbinho. Glaicon teria sido a última pessoa vista com ele, antes de morrer. A informação foi revelada pelo G1.

Eduardo era irmão da pernambucana Rosinelly Xavier, mulher de Antony, ex-São Paulo e Real Betis, que voltou a ser convocado para a seleção recentemente. No início do mês, ela publicou, no Instagram, uma homenagem em que o descreve como “menino da gargalhada mais alta”.

“Dia 01/08 dia do seu aniversário meu, irmão, já fez um mês que você foi tirado de nós”, diz trecho da legenda. “A saudade aperta todo dia. A sua ausência deixou um vazio que o tempo não consegue preencher”.

“Quando você partiu, irmão, o meu mundo desmoronou. (...) Não importa o tempo que passe, essa saudade só muda de forma. Ela acorda comigo, caminha ao meu lado e me acompanha em silêncio nas noites mais difíceis”, segue o post. “Se amar você significa carregar essa dor pelo resto da vida, eu aceito. Porque, no fundo, a maior prova de que a vida valeu a pena é sentir esse vazio deixado por alguém que foi tudo para mim.”

Em nota, a Polícia Civil diz que “cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão de objetos, por meio da Delegacia da 22ª Circunscrição - Piedade, no dia 28 de agosto, contra um homem de 43 anos”.

“Após ser capturado pela equipe policial, o indivíduo foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da Justiça” afirma.

