Suspeito de matar cunhado do atacante Antony, da Seleção Brasileira, é preso no Grande Recife
Glaicon José dos Santos Feitosa foi alvo de mandado de prisão temporária em investigação que apura morte do cunhado de Antony
Publicado: 30/08/2025 às 10:30
Eduardo (esquerda) era irmão de Rosinelly Xavier (direita), mulher de Antony (Reprodução/Redes Sociais)
A Polícia Civil de Pernambuco prendeu Glaicon José dos Santos Feitosa, de 43 anos, no bairro de Cajueiro Seco, em Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, na tarde de quinta-feira (28). Ele é suspeito de matar envenenado o cunhado do atacante Antony, jogador da Seleção Brasileira e do Manchester United, da Inglaterra, em junho.
Com prazo de cinco dias, a prisão temporária de Glaicon foi decretada pela juíza Ines Maria de Albuquerque Alves, da 1ª Vara do Júri de Jaboatão dos Guararapes, do Tribunal de Justiça de Pernambuco (TJPE). A reportagem não conseguiu contato com a defesa do investigado e o espaço segue aberto para manifestação.
Na ocasião, a magistrada também autorizou busca e apreensão em endereços ligados ao suspeito. Segundo o boletim de ocorrência, os policiais foram inicialmente à empresa, localizada no Cabo de Santo Agostinho, também no Grande Recife, onde Glaicon trabalha. Depois, os agentes estiveram na casa do investigado.
O último endereço foi registrado como o local do “cumprimento de mandado de prisão” no boletim de ocorrência. Os policiais também apreenderam um celular e R$ 1,5 mil, em espécie.
Cunhado de Antony
A vítima Eduardo José Ananias da Silva, de 43 anos, foi encontrada morta em casa, no dia 25 de junho, e há suspeita de envenenamento por chumbinho. Glaicon teria sido a última pessoa vista com ele, antes de morrer. A informação foi revelada pelo G1.
Eduardo era irmão da pernambucana Rosinelly Xavier, mulher de Antony, ex-São Paulo e Real Betis, que voltou a ser convocado para a seleção recentemente. No início do mês, ela publicou, no Instagram, uma homenagem em que o descreve como “menino da gargalhada mais alta”.
“Dia 01/08 dia do seu aniversário meu, irmão, já fez um mês que você foi tirado de nós”, diz trecho da legenda. “A saudade aperta todo dia. A sua ausência deixou um vazio que o tempo não consegue preencher”.
“Quando você partiu, irmão, o meu mundo desmoronou. (...) Não importa o tempo que passe, essa saudade só muda de forma. Ela acorda comigo, caminha ao meu lado e me acompanha em silêncio nas noites mais difíceis”, segue o post. “Se amar você significa carregar essa dor pelo resto da vida, eu aceito. Porque, no fundo, a maior prova de que a vida valeu a pena é sentir esse vazio deixado por alguém que foi tudo para mim.”
Em nota, a Polícia Civil diz que “cumpriu mandados de prisão e de busca e apreensão de objetos, por meio da Delegacia da 22ª Circunscrição - Piedade, no dia 28 de agosto, contra um homem de 43 anos”.
“Após ser capturado pela equipe policial, o indivíduo foi conduzido à delegacia para a realização dos procedimentos cabíveis, ficando em seguida à disposição da Justiça” afirma.