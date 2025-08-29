Árvores retiradas em obras do Aeroporto do Recife ainda não foram replantadas

Grafitagem muro do aeroporto (Rafael Vieira)

Vinte e nove árvores retiradas durante a primeira etapa da requalificação do Aeroporto Internacional do Recife ainda não foram replantadas pela Aena, empresa que administra o terminal. Elas estavam na Avenida Mascarenhas de Morais, no trecho entre o antigo terminal e a Avenida Centenário Alberto Santos Dumont, e foram removidas para a execução de obras no passeio público.

Segundo a Prefeitura do Recife, a autorização para o corte foi concedida com a condição de que a concessionária plante o dobro do número retirado, ou seja, 58 árvores nativas de grande porte.

Em nota ao Diario de Pernambuco, a Aena informou que o projeto de compensação inclui o replantio de árvores no entorno do sítio aeroportuário, a revitalização e adoção da Praça Salgado Filho e o ajardinamento do canteiro em frente ao terminal de passageiros.

“Também está prevista a possibilidade de replantio de centenas de mudas e/ou compensação financeira para ações ambientais da Secretaria Municipal de Meio Ambiente”, disse a empresa.

A concessionária ressaltou ainda que a definição dos locais e espécies cabe à prefeitura. “Nos espaços adjacentes ao aeroporto, serão plantadas mudas de porte médio, com acompanhamento para garantir sua adaptação. Essa etapa será executada após a conclusão das obras no entorno, incluindo o novo terminal intermodal”, afirmou.