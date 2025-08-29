Ninguém escapa: pichadores rabiscam tapume de obra na sede da Polícia Civil, no Recife

Um mês após inicio das obras de revitalização da fachada da sede da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na Rua da Aurora, em Santo Amaro, no Centro do Recife, os tapumes de isolamento foram pichados

tapume pichado em frente a polícia civil (Melissa Fernandes )

Um mês após o início do serviço de revitalização da fachada do prédio-sede da Polícia Civil de Pernambuco (PCPE), na Rua da Aurora, em Santo Amaro, na área central do Recife, os tapumes de isolamento foram pichados.

O imóvel não foi atingido pelos rabiscos. O Diario procurou a PCPE para saber se a instituição realizou algum registro do caso. A corporação informou que não tem notificação no sistema.

Os serviços estão em andamento desde o último dia 29 de julho e não há previsão para serem finalizados.

Pichação

Segundo dados da Autarquia de Manutenção e Limpeza Urbana do Recife (Emlurb), no Recife, em 2023, a Prefeitura precisou desembolsar cerca de R$ 2 milhões anuais para revitalizar estruturas que sofreram atos de depredação do patrimônio público, incluindo pichações. Esse montante seria o suficiente para construir uma Upinha por ano.