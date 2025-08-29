Transporte e instalação de peças de passarela mudam trânsito na BR-232, no Recife

Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) confirmou, nesta sexta (29), que a operação acontecerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro. Está prevista interdição total de 1 KM de rodovia, no fim da noite

BR-232 é uma das principais estradas que cortam Pernambuco (DER-PE)

O Departamento de Estradas de Rodagem de Pernambuco (DER-PE) informou, nesta sexta (29), que realizará, a partir de sexta-feira (5), a operação de transporte e instalaççao de peças metálicas da passarela e da ciclovia que estão sendo implantadas na BR-232, no Curado, na Zona Oeste do Recife.

A execução dos trabalhos ocorrerá nos dias 5, 6 e 7 de setembro, sempre no fim da noite.

Está prevista a interdição total de aproximadamente 1 quilômetro da rodovia, entre o KM 8 e o km 9, no sentido Interior–Recife.

A interdição terá início às 20h do dia 5 e a liberação da via será feita às 3h do dia 7 de setembro.

Ainda segundo o DER-PE, o tráfego será redirecionado para o sentido Recife–Interior, que funcionará em mão dupla temporária.

Esse procedimento estava previsto para agosto, mas foi adiado devido a “ajustes necessários na logística de deslocamento”.

“A operação de içamento da passarela e da ciclovia na BR-232 é uma etapa fundamental da obra de triplicação da rodovia e exige um planejamento logístico rigoroso, pela complexidade e pelo impacto que gera no tráfego. Estamos atuando de forma integrada com a Polícia Rodoviária Federal para garantir a execução com total segurança, minimizando os transtornos aos motoristas. Essa intervenção vai assegurar mais mobilidade, acessibilidade e qualidade de vida para milhares de pernambucanos que circulam diariamente pelo Grande Recife”, destaca Rivaldo Melo, diretor-presidente do DER-PE.



Desvios

Durante a execução, haverá interdição total de aproximadamente 1 km da rodovia, no sentido Interior–Recife.

O tráfego será redirecionado para o sentido Recife–Interior, com a seguinte configuração:

Uma faixa para o fluxo Interior–Recife.

Duas faixas para o fluxo Recife–Interior.

As mudanças poderão sofrer ajustes conforme a demanda de tráfego no período, conforme o departamento. .

A operação será coordenada pelo DER-PE, com apoio da Polícia Rodoviária Federal (PRF), sempre no período noturno, quando há menor fluxo de veículos, garantindo mais segurança e fluidez.

O DER-PE reforça que todas as medidas visam garantir a execução com máxima segurança e eficiência, reduzindo os impactos no tráfego da BR-232 e assegurando benefícios duradouros para a mobilidade do Grande Recife.

Estrutura

A ciclovia é classificada como Obra de Arte Especial (OAE), composta por rampas em concreto armado (65 m e 200 m) e superestrutura metálica de 265 m. Atualmente, as rampas estão em execução, os pilares próximos da conclusão e as peças metálicas já fabricadas e em fase de montagem.

O içamento das peças da passarela contará com equipamentos de grande porte:

Dois guindastes de 70 toneladas para movimentação de módulos até a carreta extensiva.

Um guindaste de 160 toneladas e outro de 220 toneladas para o içamento e posicionamento final.