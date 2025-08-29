Retomada da Operação da Linha Sul do Metrô do Recife ainda está indefinida

Dois dias depois do início da paralisação, na quarta (27), em virtude de uma pane, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, nesta sexta (29), que uma nova avaliação será feita no fim desta manhã na Linha Sul

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Rafael Vieira / DP)

Os passageiros que usam a Linha Sul do Metrô do Recife ainda vão ter que esperar mais um pouco para voltar a usar o sistema.

Dois dias depois do início da paralisação, na quarta (27), em virtude de uma pane, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, nesta sexta (29), que uma nova avaliação será feita no fim desta manhã.

“Técnicos continuam trabalhando na área afetada. Até o final da manhã, uma nova avaliação será feita, sobre a normalização da linha Sul”, informou.

Enquanto isso, os passageiros contam com reforço de ônibus.

A coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que houve reforço nas linhas 166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 185 - TI Cabo, 115 - TI Aeroporto / TI Afogados e 168 - TI Tancredo Neves / Conde da Boa Vista.

Pane

Na manhã de quarta-feira (27), a Linha Sul do Metrô do Recife foi paralisada. De acordo com a CBTU, a interrupção das viagens aconteceu por volta das 10h30 e foi motivada por um problema na rede aérea.

Em função disso, todas as estações que compõem a Linha Sul foram fechadas. A linha centro segue funcionando normalmente.

Gestão

Na quarta, o Governo Federal informou que está mais perto do que nunca o repasse da gestão do Metrô do Recife ao governo do estado.

É o primeiro passo para que seja feita a concessão à iniciativa privada.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa Pimenta (PT), disse que o repasse da gestão deve acontecer dentro de duas semanas. Ele também explicou que serão investidos R$ 3 bilhões na modernização do sistema.

