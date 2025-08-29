° / °

Vida Urbana
TRANSPORTE

Retomada da Operação da Linha Sul do Metrô do Recife ainda está indefinida

Dois dias depois do início da paralisação, na quarta (27), em virtude de uma pane, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, nesta sexta (29), que uma nova avaliação será feita no fim desta manhã na Linha Sul

Diario de Pernambuco

Publicado: 29/08/2025 às 07:30

Seguir no Google News Seguir

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul/Rafael Vieira / DP

Metrô do recife é composto por 37 estações, divididas entre as linhas Centro e Sul (Rafael Vieira / DP)

Os passageiros que usam a Linha Sul do Metrô do Recife ainda vão ter que esperar mais um pouco para voltar a usar o sistema.

Dois dias depois do início da paralisação, na quarta (27), em virtude de uma pane, a Companhia Brasileira de Trens Urbanos (CBTU) informou, nesta sexta (29), que uma nova avaliação será feita no fim desta manhã.

“Técnicos continuam trabalhando na área afetada. Até o final da manhã, uma nova avaliação será feita, sobre a normalização da linha Sul”, informou.

Enquanto isso, os passageiros contam com reforço de ônibus.

A coordenadoria de Comunicação e Imprensa do Consórcio de Transporte Metropolitano (CTM) informou que houve reforço nas linhas 166 - TI Cajueiro Seco (Rua do Sol), 185 - TI Cabo, 115 - TI Aeroporto / TI Afogados e 168 - TI Tancredo Neves / Conde da Boa Vista.
Pane

Na manhã de quarta-feira (27), a Linha Sul do Metrô do Recife foi paralisada. De acordo com a CBTU, a interrupção das viagens aconteceu por volta das 10h30 e foi motivada por um problema na rede aérea.

Em função disso, todas as estações que compõem a Linha Sul foram fechadas. A linha centro segue funcionando normalmente.

Gestão

Na quarta, o Governo Federal informou que está mais perto do que nunca o repasse da gestão do Metrô do Recife ao governo do estado.

É o primeiro passo para que seja feita a concessão à iniciativa privada.

O ministro da Casa Civil, Rui Costa Pimenta (PT), disse que o repasse da gestão deve acontecer dentro de duas semanas. Ele também explicou que serão investidos R$ 3 bilhões na modernização do sistema.

CBTU , centro , Linha , Linha Sul , metrô , operação , pane , Paralisação
Mais de Vida Urbana

Últimas
WhatsApp DP

Mais Lidas
WhatsApp DP

Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP