IBGE: Pernambuco tem população estimada de 9,5 milhões de habitantes; Recife tem 1,5 milhão

Pernambuco registrou 9.562.007 habitantes em 2025, segundo as Estimativas da População, divulgadas nesta quinta-feira (28), pelo IBGE. O resultado representa crescimento de 0,24% em relação ao ano passado.

O Recife, por sua vez, tem população estimada de 1.588.376 habitantes, um aumento de 0,04% em relação ao último ano.

A cidade é a nona capital com mais habitantes do Brasil e a terceira do Nordeste, perdendo apenas para Fortaleza (CE) e Salvador (BA).

Entre as Regiões Metropolitanas, o Grande Recife aparece em sétimo lugar, com 3.961.730 habitantes nos municípios que o integram – um número 0,19% maior que o do ano passado.

A RM do Recife é, também, a segunda Região Metropolitana com mais habitantes do Nordeste, atrás apenas da RM de Fortaleza.

Jaboatão dos Guararapes, no Grande Recife, ocupa a 13ª posição na lista municípios com mais de 500 mil habitantes, exceto capitais, com 684.293 habitantes.

Brasil

A população do Brasil, por sua vez, cresceu 0,39%, chegando a 213,4 milhões de habitantes. A pesquisa revela também o contingente populacional de todos os municípios do país, que agora somam 5.571 com a criação de Boa Esperança do Norte (MT), considerando também o Distrito Federal e o distrito de Fernando de Noronha. O novo município tem 5.877 habitantes.

De acordo com o gerente de Estudos e Análises da Dinâmica Demográfica do IBGE, Marcio Minamiguchi, a tendência de crescimento da população é cada vez menor. “Os resultados mostram uma desaceleração, o que já era indicado pelo Censo 2022 e pelas Projeções da População, ambas pesquisas realizadas pelo IBGE”, avalia.

As Estimativas da População mostram que as 27 capitais estaduais concentraram 49,3 milhões de habitantes em 2025, o equivalente a quase um quarto (23,1%) da população total do país.

O crescimento populacional das capitais com mais de um milhão de habitantes ficou abaixo de 1%, com exceção de Manaus (AM), que cresceu 1,05%. Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Porto Alegre (RS) e Natal (RN) foram as cinco capitais com perda na população em relação a 2024, respectivamente, -0,18%, -0,02%, -0,09%, -0,04% e -0,14%.

Já Boa Vista (RR) é a capital com maior taxa de crescimento de 2024 para 2025, com ganho populacional de 3,26%. Outras altas mais expressivas foram em Florianópolis (SC), 1,93%, Palmas (TO), 1,51% e Cuiabá (MT), 1,31%.