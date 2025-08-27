Rio Formoso recebe cozinha comunitária estadual com investimento de R$ 50 mil

Cozinha comunitária vai atender pessoas em situação de vulnerabilidade social (Foto: Miva Filho/Secom)

O município de Rio Formoso, na Zona da Mata Sul, inaugurou a Cozinha Comunitária Erina Fontes da Silva, feita pelo governo do estado por meio do programa Bom Prato. A unidade recebeu um investimento inicial de R$ 50 mil para adequação do espaço e aquisição de equipamentos e vai receber um repasse mensal de R$ 20 mil para custeio das operações.

Localizado na Praça Agamenon Magalhães, o novo equipamento funcionará de segunda a sexta-feira, das 7h às 11h30 e das 13h30 às 16h, oferecendo almoço gratuito à população em situação de vulnerabilidade.

De acordo com a gestão estadual, já foram distribuídas 16,7 milhões de refeições gratuitas desde 2023 e abertas 215 unidades em Pernambuco.

“Rio Formoso recebeu a sua cozinha comunitária, instalada em um dos lugares mais bonitos da cidade. O espaço da antiga Secretaria de Ação Social agora é ocupado pelo povo, para um atendimento nobre, matar a fome de quem tem fome. Esse é o programa Pernambuco Sem Fome, que chega a cada canto do nosso Estado, levando dignidade a quem muitas vezes não sabia o que teria para comer no almoço”, destacou a governadora Raquel Lyra.

De acordo com o secretário de Assistência Social, Combate à Fome e Polícias sobre Drogas, Carlos Braga, já são mais de 44 mil pratos de comida servidos por dia. “A parceria entre o Governo do Estado e os municípios gera condições de sobrevivência. Por onde passamos, as pessoas nos dizem que nunca foram tratados dessa forma, e isso nos deixa muito felizes”, pontuou.

Os municípios se comprometem a oferecer, no mínimo, 200 refeições gratuitas por dia, com qualidade nutricional e regularidade.

Veja também: Governo lança licitações para construção de 54 creches em Pernambuco

“Agora temos alimentação de qualidade todos os dias. Pra mim, isso significa muito, já que o pouco dinheiro que tenho precisa ser usado para tudo”, disse a moradora Célia Maria, de 72 anos.