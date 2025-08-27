Sync Edu chega unindo idiomas, tecnologia e habilidades para a vida

A Escola apresenta proposta inovadora para preparar alunos para um mundo em constante transformação e está oferecendo até 50% de desconto nos cursos de idioma e robótica

A instituição oferece cursos de inglês, espanhol, alemão, francês, italiano e japonês e um curso de robótica desplugada, prometendo novos programas até o fim de 2025 (Divulgação/Sync Edu)

Em um mundo cada vez mais globalizado, habilidades como a fluência em um segundo idioma, pensamento crítico, criatividade e o domínio de novas tecnologias, aumentam as chances de conseguir uma vaga para atuar no exterior e melhoram as chances de conquistar maiores salários. Pensando nisso, a Sync Edu chega ao Recife trazendo uma proposta inovadora que integra idiomas, tecnologia e habilidades para a vida.

Localizada no bairro da Boa Vista, a escola adota uma abordagem moderna que abrange soluções para crianças, adolescentes e adultos com recursos tecnológicos e práticas voltadas para o desenvolvimento pessoal e profissional. A instituição oferece cursos de inglês (para crianças, adolescentes e adultos), espanhol, alemão, francês, italiano e japonês, todos com turmas de no máximo 10 alunos e aulas de conversação desde o primeiro encontro.

A Sync Edu conecta o aprendizado a situações reais e conteúdos culturais relevantes trazendo materiais em parceria com a National Geographic Learning para cursos de inglês. Com novas propostas e cursos em desenvolvimento para serem lançados até o final de 2025.

No âmbito da tecnologia, a escola traz o RobotEdu, um curso de robótica desplugada voltado para crianças e adolescentes, que estimula raciocínio lógico, resolução de problemas e trabalho em equipe. Nas habilidades para a vida, a Sync Edu está desenvolvendo e testando novos programas que serão lançados até o final deste ano, ampliando ainda mais o portfólio e as oportunidades de aprendizado para seus alunos.

"A Sync Edu nasce para preparar nossos alunos para um mundo em constante transformação, unindo idiomas, tecnologia e habilidades essenciais para a vida pessoal e profissional", afirma Jaqueline Carvalho, diretora da escola.

As aulas podem ser realizadas em quatro modalidades, pensadas para atender diferentes necessidades e rotinas: Regular (turmas presenciais semanais), Plus (aulas individuais com carga horária definida), VIP (aulas particulares com total flexibilidade de agenda e conteúdo) e In Company (aulas no ambiente de trabalho, para empresas e profissionais).

Promoção de inauguração

Em comemoração a sua chegada ao Recife, a Sync Edu está oferecendo até 50% de desconto nos cursos e condições especiais para os primeiros inscritos. A promoção é válida até 10/09, para todas as modalidades e cursos disponíveis.

As inscrições podem ser feitas presencialmente na unidade ou online, pelo WhatsApp e redes sociais.

Serviço

Sync Edu – Idiomas, Tecnologia e Habilidades para a Vida

Endereço: Rua Carlos Porto Carreiro 134, Boa Vista

WhatsApp: (81) 9 9166-3154 / (81) 3221-0536

Telefone fixo: (81) 3221-0536

Instagram: @sync.edu.recife

Link para atendimento: bit.ly/sync-edu

Promoção válida até 10/09

