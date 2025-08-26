Confira como fica o esquema de trânsito no Recife por conta do show de Priscila Senna

Megaevento de comemoração dos 15 anos de carreira da cantora Priscila Senna contará com esquema especial do trânsito na ilha do Recife Antigo, montado pela Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU)

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco (PMPE), somente no Recife Antigo, local onde acontecerá o show, serão empregados 387 PMs (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

O show da cantora Priscila Senna, que acontecerá no Recife Antigo na noite desta quarta (27), causará alterações no trânsito da localidade. A Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU), montou um esquema especial para o fluxo de carros na região.

O órgão mobilizará 75 profissionais para as operações especiais de trânsito do show, sendo: 35 Orientadores de Trânsito, 40 Agentes de Trânsito, 4 viaturas (carro), 10 viaturas (moto). As informações foram divulgadas em coletiva de imprensa na última sexta-feira (22), sobre a operação de controle urbano montada para a ocasião.

Esquema

A partir das 14h da quarta (27), as Avenidas Barbosa Lima e Alfredo Lisboa já estarão fechadas para o tráfego de veículos. A ponte Maurício de Nassau será interceptada a partir das 15h. O único acesso ao Bairro do Recife será pela Ponte do Limoeiro. Os ônibus poderão usar a Ponte Buarque de Macedo.

Também serão instalados pontos de bloqueio nos arredores do Marco Zero, para revista do público e controle da segurança.

Estacionamento

O Paço Alfândega e o Moinho serão pontos de estacionamento, segundo o esquema apresentado pela CTTU.