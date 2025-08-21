Incêndio atinge apartamento em Candeias, Jaboatão dos Guararapes

As causas do incêndio ainda não foram informadas.

Incêndio em residência assusta moradores de Candeias (Reprodução/Redes Sociais)

Um incêndio em uma residência na Rua João Clímaco Cavalcanti, no bairro de Candeias, em Jaboatão dos Guararapes, mobilizou o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco na manhã desta quinta-feira (21). Apesar do susto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a corporação, duas viaturas foram enviadas ao local após o chamado de emergência. No entanto, não houve necessidade de atuação, já que as chamas, concentradas em um dos quartos da casa, foram controladas pelos próprios moradores antes da chegada dos bombeiros.

As causas do incêndio ainda não foram informadas.

