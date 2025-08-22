Inmet: 54 municípios de Pernambuco sob risco de vendaval nesta sexta (22)

Segundo o Inmet, o grau de severidade aponta ‘Potencial Perigo’, com ventos variando entre 40km/h e 60km/h

Previsão de vendaval para Agreste e Sertão do estado (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um novo alerta de vendaval, na manhã desta sexta-feira (22), que abrange 54 municípios de Pernambuco. Ele validade até as 22h de hoje.

O alerta de vendaval, com grau de severidade ‘Potencial Perigo’, representa riscos de ventos com velocidade variando entre 40km/h e 60km/h, segundo o Inmet.

Os 54 municípios do estado estão entre o Agreste e o Sertão de Pernambuco. Confira quais são:

Afogados da Ingazeira

Afrânio

Araripina

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Brejinho

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Dormentes

Exu

Flores

Floresta

Granito

Ibimirim

Iguaracy

Inajá

Ingazeira

Ipubi

Itacuruba

Itapetim

Jatobá

Lagoa Grande

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolândia

Petrolina

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

Santa Terezinha

São José do Belmonte

São José do Egito

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tabira

Tacaratu

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tuparetama

Verdejante

