Inmet: 54 municípios de Pernambuco sob risco de vendaval nesta sexta (22)
Segundo o Inmet, o grau de severidade aponta ‘Potencial Perigo’, com ventos variando entre 40km/h e 60km/h
Publicado: 22/08/2025 às 11:06
Previsão de vendaval para Agreste e Sertão do estado (REPRODUÇÃO/SITE DO INMET)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) lançou um novo alerta de vendaval, na manhã desta sexta-feira (22), que abrange 54 municípios de Pernambuco. Ele validade até as 22h de hoje.
O alerta de vendaval, com grau de severidade ‘Potencial Perigo’, representa riscos de ventos com velocidade variando entre 40km/h e 60km/h, segundo o Inmet.
Os 54 municípios do estado estão entre o Agreste e o Sertão de Pernambuco. Confira quais são:
Afogados da Ingazeira
Afrânio
Araripina
Belém do São Francisco
Betânia
Bodocó
Brejinho
Cabrobó
Calumbi
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Custódia
Dormentes
Exu
Flores
Floresta
Granito
Ibimirim
Iguaracy
Inajá
Ingazeira
Ipubi
Itacuruba
Itapetim
Jatobá
Lagoa Grande
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolândia
Petrolina
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
Santa Terezinha
São José do Belmonte
São José do Egito
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Tabira
Tacaratu
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Tuparetama
Verdejante