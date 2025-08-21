A programação teve início na última quarta-feira (20), com a realização do Congresso Técnico na Academia de Bombeiros Militar dos Guararapes (ABMG), no Curado

Bombeiros do Nordeste realizam simulado em Pernambuco para fortalecer resposta a desastres (Divulgação/CBMPE)

O Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE) está sediando o Simulado Operacional dos Corpos de Bombeiros do Nordeste (SIOP NE 2025), considerado um dos mais importantes exercícios de integração e treinamento. O encontro reúne corporações de todos os estados nordestinos com o objetivo de fortalecer a cooperação e aprimorar a capacidade de resposta a emergências e desastres de grande magnitude. Nesta quinta-feira (21), os bombeiros participam do exercício prático no Grupamento de Bombeiros de Salvamento (GBS), em Abreu e Lima.

A programação teve início na quarta-feira (20), com a realização do Congresso Técnico na Academia de Bombeiros Militar dos Guararapes (ABMG), no Curado, onde foram discutidas estratégias, protocolos e inovações tecnológicas aplicadas ao atendimento de ocorrências. O encerramento do evento acontecerá amanhã (22), também no GBS.

O simulado é realizado em três níveis de complexidade: leve, médio e pesado, contemplando diferentes cenários que exigem a mobilização de recursos humanos e tecnológicos especializados. A proposta é possibilitar que as equipes atuem de maneira coordenada, eficiente e segura diante de situações que envolvem desde deslizamentos de barreira até inundações e colapso de estruturas.

De acordo com o comandante-geral do CBMPE, coronel Francisco Cantarelli, o simulado representa um marco para a região. “O Simulado Operacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Nordeste, é um evento de importância singular que reúne instituições para nivelar capacitações e treinamentos na resposta a desastres de grande magnitude”, destacou. Ele informou ainda que o exercício envolve 123 militares em 12 horas de trabalhos ininterruptos, com uso de tecnologias de ponta e apoio de cães especializados em buscas.

1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7 < >

A integração entre os estados é apontada como um dos principais diferenciais do SIOP NE 2025. Para o comandante-geral do Corpo de Bombeiros da Bahia, coronel Aloísio Fernandes, a iniciativa responde a um desafio cada vez mais urgente: “Os eventos climáticos extremos têm, muitas vezes, superado a capacidade de resposta de cada Corpo de Bombeiros de forma isolada. Diante desse cenário, nós compreendemos a necessidade de unir esforços para oferecer respostas mais rápidas, intensas e eficientes. Essa integração nos permite compartilhar técnicas, táticas e recursos logísticos, aproveitando ao máximo a estrutura disponível em todos os estados da região, em benefício direto da população”.

Além do fortalecimento da cooperação, o exercício busca alinhar procedimentos, difundir boas práticas e estimular o uso de novas tecnologias aplicadas ao resgate e salvamento.